Нацбанк выпустил памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото)
Памятную монету в честь Архистратига Михаила ввел в обращение Нацбанк 26 декабря. Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального банка Украины в Facebook.
Как выглядит новая монета
"Это уже не первая наша монета, посвященная Архангелу Михаилу. Оно и не удивительно. Ведь посвященные ему монеты из года в год пользуются большой популярностью", - говорится в сообщении.
В Украине уважительное отношение к Архистратигу Михаилу сохраняется, начиная с княжеских времен. Сегодня образ Архистратига Михаила в атрибутике украинских десантников, как олицетворение борьбы с силами зла.
Именно Архистратига Михаила считают "небесным защитником", защитником веры, покровителем воинов, борющихся за праведное дело и защищающих добро. Также он считается защитником Киева.
Вот так выглядит новая монета (фото: Facebook/Нацбанк)
На реверсе монеты изображена Архистратига Михаила, его меч и нимб - украшены локальной позолотой. По кругу - надпись: "…За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила". Это строчки из поэмы Т. Шевченко "Гайдамаки".
На аверсе на фоне паттерна из стилизованных древнерусских киевских гривен (весовой, счетной и монетной единицы) размещен стилизованный лавровый венок, в центре которого - логотип НБУ.
Монета изготовлена из серебра 999 пробы, номинал - 10 гривен. Масса в чистоте - 31,1 г. Тираж - до 10 000 штук.
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