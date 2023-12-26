ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацбанк выпустил памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото)

Вторник 26 декабря 2023 17:01
UA EN RU
Нацбанк выпустил памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото) Монету ввели в обращение 26 декабря (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Памятную монету в честь Архистратига Михаила ввел в обращение Нацбанк 26 декабря. Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального банка Украины в Facebook.

Как выглядит новая монета

"Это уже не первая наша монета, посвященная Архангелу Михаилу. Оно и не удивительно. Ведь посвященные ему монеты из года в год пользуются большой популярностью", - говорится в сообщении.

В Украине уважительное отношение к Архистратигу Михаилу сохраняется, начиная с княжеских времен. Сегодня образ Архистратига Михаила в атрибутике украинских десантников, как олицетворение борьбы с силами зла.

Именно Архистратига Михаила считают "небесным защитником", защитником веры, покровителем воинов, борющихся за праведное дело и защищающих добро. Также он считается защитником Киева.

Нацбанк выпустил памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото)Вот так выглядит новая монета (фото: Facebook/Нацбанк)

На реверсе монеты изображена Архистратига Михаила, его меч и нимб - украшены локальной позолотой. По кругу - надпись: "…За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила". Это строчки из поэмы Т. Шевченко "Гайдамаки".

На аверсе на фоне паттерна из стилизованных древнерусских киевских гривен (весовой, счетной и монетной единицы) размещен стилизованный лавровый венок, в центре которого - логотип НБУ.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, номинал - 10 гривен. Масса в чистоте - 31,1 г. Тираж - до 10 000 штук.

Читайте также, что в Украине появилась новая памятная монета необычной формы.

Раньше мы рассказывали, как выглядят самые дорогие украинские монеты и сколько они стоят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины монети