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Кримський міст зруйнують американці: росіяни в паніці

STYLERЖиття    15.04.2019 - 20:55
Кримський міст зруйнують американці: росіяни в паніці
Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст нібито може знищити американський морський спецназ

Кримський міст можуть зруйнувати американські військові. При чому загроза для споруди з боку морського спецназу США цілком реальна. Ця новина поставила на вуха російських пропагандистів і жителів РФ-фанатів "руского міра".

За словами історика і журналіста Юрія Селіванова, в американських засобах масової інформації давно ведеться жвава дискусія на тему про те, яким саме способом слід знищити Керченський міст. Хоча, каже пропагандист, на сьогоднішній день публічно озвучуються лише "безневинні" версії: наліт авіації, ракетний удар або таран з допомогою суден-брандерів.

"Однак можливість дій проти цього об'єкта силами навченого таємним операціям морського спецназу публічно не обговорюється. Що швидше вказує на високу ймовірність такого сценарію, ніж на його нереальність", - упевнений Селіванов.

Кримський міст зруйнують американці: росіяни в паніці

Кримський міст (фото: most.life)

Російський пропагандист впевнений, що військове співробітництво США та України дало можливість українській армії отримати "реальну практику сучасної війни" і "адаптувати свої організаційно-штатні структури до ведення бойових дій проти армії, побудованої за зразком російської".

"Крім того, така співпраця цілком може досягти, якщо вже не досягла, стадії спільного оперативного планування і практичної реалізації бойових завдань, в ситуації, коли і якщо будуть прийняті відповідні політичні рішення. І, в цьому сенсі, таємна операція морського спецназу проти Кримського моста цілком може опинитися в числі першочергових", - пише у своїй статті Селіванов.

Користувачі мережі в своїй більшості вважають, що пропагандист правий і Росії може бути непереливки.

  • Я давно говорив, що наша армія нікуди не годиться!
  • Ви про що?! Американських морських котиків зупинить Адмірал Кузнєцов! Особистою персоною:)
  • Одні неприємності від того мосту! І потрібен він нам був, щоб зараз переживати?

Раніше ми писали про те, що Кримський міст приніс жителям окупованого півострова тільки біди.

Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостом Одної проблеми їм мало: у Криму вирішили побудувати ще один міст
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