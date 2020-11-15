Названо станції метро Києва з найбільшою кількістю пасажирів

У столичному метро три найбільш завантажені станції (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Найпопулярніші станції метро розташовані на "Червоній гілці"

Найпопулярнішою і найбільш завантаженою станцією метро у Києві є "Академмістечко", також чимало пасажирів користується "Лісовою", та "Вокзальною" станціями підземки. Загалом з 25 травня до 31 жовтня у київському метро у порівнянні з минулим роком поменшало пасажирів. За останні пів року ним скористалося 132,8 млн пасажирів, торік було 214,6 млн пасажирів.

Як повідомляє пресслужба Київського метрополітену, за цей час станцією "Академмістечко" проїхали 6 143,3 тисячі пасажирів. Станція "Лісова" за 6 місяців перевезла 5,78 млн пасажирів, а "Вокзальна" - 4,5 млн пасажирів.

"З 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тис. пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тис. пасажирів. Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік", - йдеться в повідомленні.

Водночас кажуть у підземці, найменше пасажири користуються станцією "Дніпро". Там обслугували тільки 322,6 тисячі пасажирів. Торік було 478,6 тисячі пасажирів.

Нагадаємо, у Києві контролюють пасажирів в метро на дотримання маскового режиму. Без масок в метрополітен не пускають.

Як повідомлялося раніше, в метро Києва агресивний пасажир накинувся на правоохоронців після того, як йому зробили зауваження за відсутність маски.