У метро Києва посилять контроль: перевірятимуть усіх

У метро Києва посилять контроль масочного режиму (Колаж РБК-Україна)

У метро Києва розповіли, що будуть робити з порушниками карантину

У Києві вводять жорсткий контроль карантину в метро. Працівники "Муніципальної охорони" почнуть перевіряти пасажирів на станціях, перонах та в вагонах метро. Особливу увагу приділятимуть маскам і без них в метрополітен просто не пустять.

Як заявив мер столиці Віталій Кличко, з 5 листопада в метрополітен без маски не пустять нікого. Ця норма існує з травня 2020 року, але пасажири регулярно порушують це правило карантину і неодноразово були оформлені штрафи в розмірі 17 тисяч гривень. До чого варто готуватися киянам і гостям столиці розповіли у виданні "Сьогодні".

Співробітники поліції метрополітену вже і так ретельно стежать за дотриманням маскового режиму при вході в метро. Складно проконтролювати всіх пасажирів у години пік, крім того, моніторинг показав, що люди заходять в метро в масках, а всередині метрополітену їх знімають. Вони пересуваються на ескалаторах і у вагонах зі спущеними масками й абсолютно не дотримуються соціальної дистанції.

"Пасажири нехтують правилами та ігнорують масковий режим в підземці. А тим часом встановлено, що 30% інфікування коронавірусом відбувається саме в громадському транспорті міста. Це дуже небезпечно. І щоб не закривати метро, нам необхідно навести там порядок. Люди повинні розуміти це і дотримуватися правил, щоб уберегти своє здоров'я та оточення", – розповів глава Держпродпотребслужби Києва Олег Рубан.

З 5 листопада в метро посилять контроль над пасажирами не тільки на вході, а й у вагонах, на ескалаторах і станціях.

"Порушення відбуваються безпосередньо на станціях метро і в вагонах поїздів, де немає контролю. До цієї роботи місто зараз підключає "Муніципальну охорону". Її співробітники будуть працювати автономно, робити людям зауваження і співпрацювати з поліцією, щоб посилити дотримання масочного режиму, враховуючи всю складність ситуації з поширенням інфекції", – розповіла Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Вона додала, що на найбільш жвавих станціях чергуватиме "Муніципальна охорона", яка почне посилено контролювати дотримання маскового режиму. У першу чергу це торкнеться станцій Вокзальна, Чернігівська, Лісова, Лівобережна і всіх пересадних вузлів.

"Контроль потрібен, щоб пасажири правильно носили маски – прикривали ніс, не знімали їх у вагоні поїзда. Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, навіть після попередження від працівників підземки. Таких громадян будуть затримувати та передавати співробітникам поліції", - зазначила Макогон.

А ось пасажири метро вважають, що посилення контролю може призвести до частих конфліктів і скандалів, оскільки не всі люди розуміють важливість носіння масок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві за останню добу заразилися коронавірусом майже тисяча осіб.

А також розповідали про те, що у столичному метро утворилося стовпотворіння через дзвінок про мінування.