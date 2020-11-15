Названы станции метро Киева с наибольшим количеством пассажиров

В столичном метро самых загруженные три станции (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Популярные станции метро расположены на "Красной ветке"

Самой популярной и самой загруженной станцией метро в Киеве является "Академгородок", также много пассажиров пользуется "Лесной", и "Вокзальной" станциями подземки. Всего с 25 мая до 31 октября в киевском метро в сравнении с прошлым годом стало меньше пассажиров. За последние пол года им воспользовалось 132,8 млн пассажиров, в прошлом году было 214,6 млн пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, за это время станцией "Академгородок" проехали 6 143,3 тысячи пассажиров. Станция "Лесная" за 6 месяцев перевезла 5,78 млн пассажиров, а "Вокзальная" - 4,5 млн пассажиров.

"С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовалось 132 831,9 тыс. пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров. Соответственно сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В то же время говорят в подземке, меньше всего пассажиры пользуются станцией "Днепр". Там обслужили только 322,6 тысячи пассажиров. В прошлом году было 478,6 тысячи пассажиров.

Напомним, в Киеве контролируют пассажиров в метро на соблюдение масочного режима. Без масок в метрополитен не пускают.

Как сообщалось ранее, в метро Киева агрессивный пассажир набросился на правоохранителей после того, как ему сделали замечание за отсутствие маски.