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Експерти розповіли про важливу деталь при бронюванні авіаквитка взимку: про це мало хто знає

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Вівторок 07 грудня 2021 21:55
Експерти розповіли про важливу деталь при бронюванні авіаквитка взимку: про це мало хто знає Як бронювати авіаквитки взимку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей бронюють квитки, щоб поїхати на Новий рік або різдвяні свята в іншу країну. Однак багато мандрівників роблять велику помилку, плануючи переліт взимку.

Так, фахівці розповіли, на що потрібно звернути увагу першочергово при покупці квитка в холодну пору року, пише BestLife.

За словами експертів, не потрібно бронювати пізні рейси.

Зокрема, якщо ви летите взимку, то зіткнетеся із затримками через несприятливі погодні умови. Також через це можуть виникнути проблеми із поселенням у готелі.

Як розповів експерт з подорожей Беккі Мур, потрібно бути уважними, на який час ви бронюєте рейс у холодні місяці. Тому краще летіти якомога раніше вдень. Все тому, що затримки й навіть скасування часто відбуваються саме ввечері.

"Замовляючи перший рейс, ви даєте собі шанс вибратися на злітно-посадкову смугу до того, як ударить сніг або крижаний шторм", – пояснює фахівець.

Окрім того, не варто розраховувати, що ранній рейс врятує від затримок.

За словами директор відділу прогнозування погоди Дена Деподвіна, літак для першого ранкового польоту зазвичай зупиняється біля виходу надвір на ніч. Тому, якщо температура впаде нижче нуля, на його крилах може утворитися паморозь або лід, а це призведе до втрати підйомної сили крил.

До того ж краще уникати рейсів із пересадками, адже можуть виникнути затримки.

Раніше ми називали помилки, які допускає кожен під час складання валізи.

Раніше ми писали про поради, які допомагають добре виспатись в літаку.

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