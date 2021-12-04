ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо помилки, які допускає кожен під час складання валізи

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 12:28
Названо помилки, які допускає кожен під час складання валізи Як правильно складати валізу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час подорожі важливо вміти правильно збирати речі. Потрібно не забути нічого важливого і не переплачувати за додатковий багаж. Тому, під час складання багажу мандрівники часто припускаються помилок.

Про це пише Huffpost.

Найпоширеніші помилки під час збирання валізи

Не складання списків

Першою і найпоширенішою помилкою є не складання списку необхідних речей. Тому потрібно добре обдумати, куди ви їдете, скільки триватиме подорож, які речі вам необхідні.

Такий список допоможе нічого не забути та не набрати зайвих і непотрібних речей.

Не перевіряти обмеження ваги та розмірів валіз

Перед поїздкою потрібно ознайомитися з правилами авіаперевізника та обмеженнями. Зокрема, яка допустима вага та розмір багажу. Це вбереже від неприємних сюрпризів та незапланованих витрат в аеропорту.

Після закінчення збирання валіз не забудьте зважити те, що берете.

Названо помилки, які допускає кожен під час складання валізиЯк правильно збирати валізу (freepik)

Брати зайве

Зазвичай, люди у відпустку беруть багато непотрібних речей. Тому, варто добре подумати, що вам потрібно взяти із собою. Важливо взяти той одяг, з яким можна скласти якомога комбінацій.

Особливу увагу потрібно звернути на взуття, а саме виберіть 2 – 3 універсальні пари, а найоб'ємнішу з яких взуйте у дорогу.

Складати одяг

Складати одяг традиційним способом не варто. Краще скручувати речі у рулони, адже так буде якомога економніше. Це дозволяє ефективніше використовувати місце.

Не залишати місця у валізі

Багато хто у подорожі купує багато сувенірів та одягу. Робити це не заборонено, але коли настає час збирати валізи перед поверненням додому, а зайвого місця немає, можуть виникнути проблеми.

Названо помилки, які допускає кожен під час складання валізи

Як правильно збирати валізу (freepik)

Про це слід подумати ще до початку подорожі та залишити місце в валізі.

Збирати речі перед виїздом

Для складання речей потрібно приділити багато часу. Адже, якщо складати в останній момент, то можна взяти багато непотрібних речей.

Краще запланувати збирання речей заздалегідь та скласти список.

Раніше ми повідомляли, як добре виспатись в літаку.

Також ми писали, яке взуття ніколи не можна одягати в літаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
чемодан Літак
LITE
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу