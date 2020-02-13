Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки: несподіваний рейтинг

Найпопулярнішим напрямком поїздів за версією "Укрзалізниці" є "Ужгород-Лисичанськ"
Залізничний перевізник "Укрзализниця" назвав найбільш популярні напрямки поїздів в Україні. Так, два найбільш популярних поїзди слідують в Лисичанськ – один з Ужгорода, а другий з Хмельницького. За 2019 рік тільки ці два потяги перевезли понад 2 200 000 пасажирів.
В "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це в четвер, 13 лютого, повідомила прес-служба компанії.
Перша п'ятірка лідерів 2019 року виглядає таким чином:
"Укрзалізниця" назвала найбільш популярні напрямки в Україні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде консультувати та підтримувати українську залізницю в питаннях управління і технічних питаннях. В DB зараз обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією.