Названо найкорисніші види риб, які потрібно їсти два рази на тиждень

Кожна людина хоче бути здоровою та жити довго, а для цього потрібно щотижня їсти рибу. Все тому, що вона багата корисними вітамінами, які так необхідні кожному.

За словами американського дієтолога Маї Феллер, саме лосось, скумбрія, сардини, оселедець і анчоуси багаті омега-3-ненасиченими жирними кислотами. Зокрема, саме ці види риб складають основний раціон в тих регіонах, де частіше зустрічаються довгожителі. Експерт радить готувати рибні страви не рідше ніж два рази на тиждень

Також вона розповіла, що в них містяться: селен, цинк, йод, магній, калій, фосфор, залізо, вітамін D і пісний білок.

Вона пояснила, що омегу-3 пов'язують з довголіттям, тому що вона впливає на багато систем організму, включаючи здоров'я мозку, центральну нервову систему і серця.

Окрім того, Феллер назвала невелику кількість присутньої в риби ртуті.

"Її високий вміст спостерігається в тунці, морському окуні, марліні, королівській макрелі, акулі й рибі-мечі. Але я пропоную інший список риб", – сказала лікар.

Як краще готувати рибу

Найбільш корисний спосіб приготування морепродуктів повинен бути максимально простим і містити в собі: сіль, воду, перець, оливкову олію і саму рибу. Тому у разі регулярного вживання риби буде знижуватися ризик виникнення серцево-судинних захворювань, деменції та стресу.