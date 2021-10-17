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Названо найкорисніші види риб, які потрібно їсти два рази на тиждень

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Неділя 17 жовтня 2021 08:03
Названо найкорисніші види риб, які потрібно їсти два рази на тиждень Яка риба корисна для здоров'я людини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина хоче бути здоровою та жити довго, а для цього потрібно щотижня їсти рибу. Все тому, що вона багата корисними вітамінами, які так необхідні кожному.

Про це пише Well and Good.

За словами американського дієтолога Маї Феллер, саме лосось, скумбрія, сардини, оселедець і анчоуси багаті омега-3-ненасиченими жирними кислотами. Зокрема, саме ці види риб складають основний раціон в тих регіонах, де частіше зустрічаються довгожителі. Експерт радить готувати рибні страви не рідше ніж два рази на тиждень

Також вона розповіла, що в них містяться: селен, цинк, йод, магній, калій, фосфор, залізо, вітамін D і пісний білок.

Вона пояснила, що омегу-3 пов'язують з довголіттям, тому що вона впливає на багато систем організму, включаючи здоров'я мозку, центральну нервову систему і серця.

Окрім того, Феллер назвала невелику кількість присутньої в риби ртуті.

"Її високий вміст спостерігається в тунці, морському окуні, марліні, королівській макрелі, акулі й рибі-мечі. Але я пропоную інший список риб", – сказала лікар.

Як краще готувати рибу

Найбільш корисний спосіб приготування морепродуктів повинен бути максимально простим і містити в собі: сіль, воду, перець, оливкову олію і саму рибу. Тому у разі регулярного вживання риби буде знижуватися ризик виникнення серцево-судинних захворювань, деменції та стресу.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповіла, як правильно їсти сало без шкоди для здоров'я.

Також ми писали, як продавці риби обманюють покупців.

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