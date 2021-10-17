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Названы самые полезные виды рыб, которые нужно есть два раза в неделю

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Воскресенье 17 октября 2021 08:03
Названы самые полезные виды рыб, которые нужно есть два раза в неделю Какая рыба полезна для здоровья человека (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Каждый человек хочет быть здоровым и жить долго, а для этого нужно каждую неделю есть рыбу. Все потому, что она богата полезными витаминами, которые так необходимы каждому.

Об этом пишет Well and Good.

По словам американского диетолога Маи Феллер, именно лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. В частности, именно эти виды рыб составляют основной рацион в тех регионах, где чаще встречаются долгожители. Эксперт советует готовить рыбные блюда не реже чем два раза в неделю

Также она рассказала, что в них содержатся селен, цинк, йод, магний, калий, фосфор, железо, витамин D и постный белок.

Она пояснила, что омегу-3 связывают с долголетием, потому что она влияет на многие системы организма, включая здоровье мозга, центральную нервную систему и сердца.

Кроме того, Феллер назвала небольшое количество присутствующей в рыбе ртути.

"Ее высокое содержание наблюдается в тунце, морском окуне, марлине, королевской макрели, акуле и рыбе-мече. Но я предлагаю другой список рыб", – сказала врач.

Как лучше готовить рыбу

Наиболее полезный способ приготовления морепродуктов должен быть максимально простым и содержать в себе: соль, воду, перец, оливковое масло и саму рыбу. Поэтому в случае регулярного употребления рыбы будет снижаться риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и стресса.

Ранее мы сообщали, что врач рассказала, как правильно есть сало без вреда для здоровья.

Также мы писали, как продавцы рыбы обманывают покупателей.

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