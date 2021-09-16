Як продавці риби обманюють покупців: накачка фосфатами і велика кількість льоду

Купити хорошу і якісну рибу і не бути обдуреним - зараз завдання не з легких. Продавці дуже часто вдаються до безлічі прийомів, щоб нажитися на довірливому клієнті.

Головні хитрощі продавців риби

Дешева риба замість дорогої.

Дуже часто продавці видають дешеву рибу за дорогу. Щоб не потрапити в глухий кут, потрібно розбиратися в рибі або налагодити хороші відносини з продавцем.

Справа в заморожуванні.

Дуже популярний вид "розводу" - під виглядом охолодженої риби продають розморожену рибу. Охолоджена коштує набагато дорожче, але з нею більше мороки, її потрібно правильно зберігати й швидко реалізувати. Набагато простіше розморозити рибу і продати як охолоджену. Цим і користуються нечесні продавці.

Величезна кількість льоду замість товару.

Полив водою риби називається глазуруванням. На заводі філе риби, що рухається по стрічці, збризкують водою для кращого зберігання риби. Лід захищає рибу від виморожування і сильної втрати вологи. Але глазурі на філе повинно бути всього 3-5%, а на виробництвах роблять 20-25-30 відсотків глазурі.

Накачування фосфатами

Найчастіше філе і морепродукти, а саме гребінці обробляють фосфатами. Філе опускають в місткості з розчином і з кілограма продукту виходить приблизно 1,5-1,8 кілограма на виході. Фосфат затримує воду в живій тканині у вигляді гелю. При розморожуванні ви берете такий продукт в руки й у вас залишається відчуття намиленості. Це добре помітно на курці. Птицю і м'ясні продукти теж можуть так обробляти.

Як не бути обдуреним

Перше правило - завжди дивіться на свіжість продукту! Наприклад, подивіться на очі риби. Якщо у неї повністю замутнені, червоні, коричневі, зеленуваті очі, то швидше за все вона вже не свіжа.

При покупці охолодженої риби завжди уважно оглядайте її, нюхайте. Якщо пахне морем, то це свіжий продукт, якщо сильно пахне рибою, це продукт, який лежав довго, якщо неприємно аміаком, то пішов розпад білків.

Купуйте краще тушки, а не заморожене філе в льоді. Краще зробити його самостійно. Таку рибу важко чимось накачати.