Названа найшкідливіша новорічна закуска, яка буде на кожному столі

Виявляється, ця популярна новорічна закуска може впливати навіть на геном клітини людини...

Підготовка до Нового року йде повним ходом. І багато хто думає, що поставити на святковий стіл, щоб було і смачно, і корисно, і оригінально. При цьому, більшість українців віддають перевагу закускам, які можуть бути дуже шкідливі для здоров'я. Одна з таких страв - звичайні шпроти.

Які страви варто виключити з новорічного меню, щоб не завдати шкоди своєму організму - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чому шпроти шкідливі?

Багато хто думає, що шпроти - це такий вид риби, говорить нутриціолог Анна Четверікова в коментарі РИА "Новости".

Насправді ж під цим словом, каже експерт, часто "ховається" звичайна тюлька, салака і інша дрібна риба.

"Це продукт копчення - поєднання термообробки продукту і обробки його деревним димом. А що це означає? А це означає - дуже шкідливо", - зазначає Нутриціолог.

За її словами, шпроти можуть містити бензапірен - один з найнебезпечніших канцерогенів, який може накопичуватися в організмі, "чинячи негативний вплив на геном клітини".

"За умови, що користі в шпротах дуже мало, так ще у них і дуже висока калорійність - 363 ккал на 100 грамів, жирів - 32,4, а білків - 17,4", - підмітила Анна.

Шпроти краще прибрати з новорічного меню (фото: Pixabay)

Крім того, шпроти отримають додаткову сіль.

"Сучасна людина переборщує з сіллю. Лікарі встановили, що добова потреба в солі - 5 грамів (одна чайна ложка). Все що більше - шкідливо і може призвести до сумних наслідків", - підсумувала нутриціолог.

До слова, надлишок солі може стати причиною не тільки підвищення тиску, але навіть привести до гіпертонічного кризу, інсульту або інфаркту.

Які ще страви краще прибрати з новорічного столу?

Крім шпротів в новорічну ніч експерти радять не налягати на різні маринади, що містять цукор, спеції, оцет, вино. Тому, якщо вибирати між маринованими і солоними продуктами - вибір краще зробити саме на користь солоностей.

Газовані напої теж краще замінити на більш щадні - морс, компот, узвар або пряний чай.

Постарайтеся з цього року мінімізувати вживання багатоскладових і багатошарових майонезних салатів - "шуби", "олів'є", "мімози" та інших страв, які дісталися нам у спадок з радянських часів.

Також замініть солодощі фруктами, адже вітамінний заряд (особливо в новорічну ніч) точно не завадить.

Також дієтологи радять дотримуватися простого правила під час всіх застіль - не тільки новорічних.

Звучить воно так: важливо залишатися за столом трішки голодним, не накидатися відразу на всі страви.

Кращий варіант - куштувати всі страви маленькими порціями.