Ці 5 продуктів не можна заморожувати в жодному разі

Часто господині для економії часу чи грошей заморожують деякі продукти. Однак, як виявилось, не всі харчі можна заморожувати, адже низькі температури перетворюють їх фактично на непотріб для нашого організму.

Про те, які продукти категорично не можна заморожувати, розповіли в mhealth .

Молочні продукти

Фахівці кажуть, що все, що складається з молока і не призначене спеціально для морозилки, не слід поміщати в мінусові температури на зберігання. Все тому, що в результаті вийде згорнута або розсипчаста каша замість сиру та сметани.

Розморожене м'ясо

Заморожувати м'ясо або фарш один раз допустимо. Однак, якщо ви після повторної розморозки кладете його в камеру то будьте готові, що під час готування воно розчиниться або почне пахнути.

До того ж коли ви розморожуєте м'ясо, але не готуєте його одразу, то у ньому починають розмножуватися бактерії.

Газовані напої

Якщо ви забудете алюмінієву банку в морозилці, то це призведе до вибуху ємкості. Тому, охолоджувати газовану воду краще в холодильнику.

Свіжі овочі

Овочі краще не заморожувати, адже вони перетворяться мляве сире місиво при приготуванні або розморожуванні. Все тому, що в таких продуктах міститься велика кількість води й при звичайній заморозці вони буквально покриваються льодом.

А от заморожені овочі з магазину підготовлюють спеціальною технологією, попередньо обробивши продукт.

Картопля

Картоплю фрі готують до зберігання у камері за спеціальною технологією. Тому, якщо ви захочете продовжити життя звичайним бульбам картоплі, то доведеться розділити крохмаль від води.

Картопля стане пухкою та сирою. До речі, у холодильник бульби теж класти не варто. Їх краще зберігати у паперовому пакеті без доступу до сонця.