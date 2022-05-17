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Лікар розповіла, чому алкоголь може серйозно нашкодити під час стресу

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Вівторок 17 травня 2022 16:51
Лікар розповіла, чому алкоголь може серйозно нашкодити під час стресу Чому не можна пити алкоголь під час тресу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У період війни недаремно у деяких містах запровадили заборону на продаж алкоголю. Лікарі кажуть, що міцні напої можуть погіршувати емоційний стан людей.

Чому не можна долати стрес за допомогою алкоголю, розповіла нутриціолог Ганна Пархоменко в Instagram.

Як алкоголь впливає на організм

За словами фахівця, алкогольні напої стимулюють секрецію дофаміну. Алкоголь сприяє підвищенню рівня кортизолу. Ефект посилюється при регулярному споживанні, а тим паче при зловживанні.

Все тому, що алкоголь, паралельно з підвищенням кортизолу і дофаміну, потенціює сприятливість ГАМК-рецепторів (рецепторів до гама-аміномасляної кислоти) і пригнічує глутаматну систему. Це означає розслаблення м'язів, вимкнення "внутрішнього критика" і потреби контролювати кожен свій рух/слово/думку.

Таким чином алкогольні напої дозволяють людині відчути ті емоції, від яких вона втікала чи втікає. Зокрема, у стресових ситуаціях це ще небезпечніше. Стан може супроводжуватися гнівом і агресією.

За словами нутриціолога, чим частіше людина споживає алкоголь, тим більша доза для досягнення спокою стає потрібна.

До того ж часте споживання алкоголю у стресових ситуаціях підвищує ризик появи алкоголізму.

Чим потрібно знімати стрес

Серед дієвих способів виділяють: йогу, масаж, прогулянку, музику, серіали, ароматні ванни.

За словами фахівця, потрібно дозволити собі забути про війну. Це означає допомогти собі вижити у війну, зберегти здоров'я

Продукти, які допомагають заспокоїти нерви:

  • Зелені листові овочі. Додавайте до основних страв зелений салат, руколу, шпинат у якості гарніру;
  • Базилік. Його можна вживати сирим, у вигляді трав’яного чаю, соусу, заправки для салатів;
  • Пшеничні висівки, нешліфований рис, вівсянка, пшоно, гречка. Вживання вівсянки поповнює запас енергії, допомагає боротися з занепокоєнням;
  • Чорний шоколад, какао. 40 грамів шоколаду на день допомагають долати стрес;
  • Лимони. Цитрусові покращують настрій та насичують організм поживними речовинами;
  • Ромашка. Ромашковий чай корисно вживати перед сном, адже він підвищує в організмі рівень гліцину, амінокислоти, що заспокоює нервову систему.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали найгірший алкогольний напій.

Також ми писали, як алкоголь вечорами руйнує наш сон.

До того ж важливо знати, з якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь.

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