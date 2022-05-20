Ці чаї допоможуть впоратись зі стресом та зберегти внутрішній спокій
Від 24 лютого 2022 року українці переживають постійний стрес. Фахівці кажуть, що правильно підібрані трав'яні суміші допомагають побороти стрес та погане самопочуття.
Які чаї є найкращими від стресу, повідомляє ProstoWay.
Які чаї допоможуть позбутися тривожності
Заспокоїти нерви допомагають не тільки трав’яні відвари, а й деякі сорти зеленого чаю, адже вони діють як природні антидепресанти.
Кожна чашка чаю містить від 25 до 100 мг кофеїну. Для порівняння: у порції енергетика кофеїну 65 мг, у пляшці кока-коли - 30, у розчинній каві - від 30 до 150 мг. Тому, якщо вам потрібно розслабитися, подолати безсоння або зменшити стрес, чорний та зелений чай варто вживати з обережністю.
Однак, є деякі сорти чаю, які допомагають заспокоїтись не гірше, ніж доза валеріанки.
Великий червоний халат
Інша назва цього чаю - Так Хун Пао. Це сильно ферментований чай улун, який має здатність швидко знімати нервову напругу, розслабляти та заспокоювати.
Молочний улун
Чим сильніше чай піддається процесу ферментації, тим менше кофеїну залишається в його листі і тим менше він дратує нервову систему. Улун - один із найсильніше ферментованих сортів чаю. А молочний улун - найкраще розслабляє та знімає роздратування.
Зелений чай із жасмином
Як відомо, жасмин - це природний антидепресант, який допомагає у вивільненні ендорфіну, нейтралізує стресовий гормон кортизол та допомагає зняти напругу та втому. А зелений чай допомагає впоратися з головним болем та втомою. Цей напій особливо підходить в кінці важкого дня.
Настій ромашки
Настій із квіток аптечної ромашки корисний не тільки для зняття стресу. Зокрема, його регулярне вживання допомагає зменшити рівень цукру в крові. Склянка відвару ромашки, випита за годину або дві до сну чудово врятує від безсоння.
М'ятний чай
Експерти кажуть, що листя перцевої м’яти, їх смак і аромат, діють як природний антидепресант. Вона покращує емоційний фон, знімає стрес, заспокоює і розслабляє.
Також аромат м’ятного чаю знижує апетит. Тому, якщо ви хочете скинути зайву вагу, випивайте чашку м’ятного відвару перед обідом.
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