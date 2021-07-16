Ці ознаки говорять про швидку поломку смартфона: на що звернути увагу

Тривалість нормальної роботи смартфона багато в чому залежить від якості збірки - вони ж і значно впливають на "термін життя" гаджета, а не розрахований час функціонування акумулятора, як вважалося раніше, розповів експерт інжинірингового центру SafeNet Національної технологічної ініціативи Ігор Стегон.

Фахівець також назвав ряд перших ознак, що сигналізують про швидку "смерть" апарату, передає GSMinfo .

При появі таких "симптомів" варто звернути увагу, що пристрій скоро перестане працювати. Тому бажано не забувати оновлювати дані в сховище, куди дублюється вся інформація зі смартфона, щоб в разі його поломки можна було відновити необхідні файли.

Що вказує на швидку "загибель" телефона

Часто буває, що першими з ладу в смартфоні виходять екран і динамік.

У перелік перших поломок ще входять мікрофон, модем або камера.

Також може роздутися акумулятор, або навіть вибухнути через порушення режиму експлуатації або від попадання вологи.

Чому може "глючити" смартфон

Експерт зазначив, що "пригальмовування" гаджета відбувається через недостатню потужність процесора або обсягу оперативної пам'яті - коли пристрій не витягує встановлені на нього додатки.

Уповільнення роботи смартфона ще трапляється через перегрів або переохолодження.

Чи впливає рік випуску на тривалість роботи гаджета

За словами фахівця, у смартфонів можуть відмовити будь-які комплектуючі, а можуть працювати роками, і рік випуску тут зазвичай не грає ролі.

"Тут багато що залежить від підбору комплектуючих, конфліктів між ними, умов експлуатації пристрою, прошивок, програмних багів і, зрозуміло, якісної збірки - відповідальність виконавця залишається найважливішою умовою надійності гаджета", - пояснив експерт.