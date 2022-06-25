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Названо міста, де може пройти Євробачення 2023

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Субота 25 червня 2022 12:27
Названо міста, де може пройти Євробачення 2023 Євробачення 2023 може пройти в таких містах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Євробачення 2023 вже точно пройде не в Україні. Європейський мовник, незважаючи на звернення України, прийняв таке рішення. Зараз стало відомо, які ж міста в Британії, що посіла друге місце в конкурсі, можуть мати шанс провести пісенний конкурс.

Про міста-претенденти розповіли на сайті Євробачення.

Які вимоги до міста, яке прийме конкурс

  • Приймаючий майданчик, здатний вміщати не менше 10 000 глядачів
  • Прес-центр на 1500 журналістів (навіть якщо минулого року в прес-центр було допущено тільки 500 журналістів)
  • У місті має бути міжнародний аеропорт
  • Розміщення в готелі не менше 2000 делегатів, журналістів і глядачів.

Для кількох британських міст не повинно бути проблемою виконати ці вимоги, і вже оголошені міста-претенденти на проведення цього заходу.

Абердін

Політики Абердіна (Шотландія), безумовно, готові взяти участь у конкурсі на проведення шоу. Як тільки з'явилися новини про можливість проведення Євробачення в Сполученому Королівстві, шість абердинських політиків підписали спільний лист, в якому закликали BBC провести "Євробачення" в місті. Проте на перший погляд це здається малоймовірним.

Місто розташоване на північному сході Шотландії, а його аеропорт, аеропорт Абердін, обслуговує як національні, так і міжнародні рейси і розташований всього в 9 км від центру міста. Що стосується транспортної мережі, то це не найсильніший актив у порівнянні з іншими кандидатами.

Як би там не було, P& J Live arena, безумовно, могла б бути використана для проведення шоу, оскільки вона вміщує 15 000 чоловік.

Названо міста, де може пройти Євробачення 2023

P & J Live arena в Абердіні (фото: bbc.com)

Белфаст

Белфаст - найбільше місто Північної Ірландії, що входить до складу Великобританії. У ньому є міжнародний аеропорт, тільки транспортна система не дуже зручна. Проте, як і в Абердіні, SSE Arena зможе прийняти "Євробачення-2023".

Бірмінгем

У столичному районі Бірмінгема проживає 4,3 мільйона осіб, що робить його одним з найбільших міст країни. Місто добре обслуговується транспортом, а аеропорт Бірмінгема розташований всього в 9,7 км від центру міста і є одним з найбільш завантажених аеропортів Великобританії.

Що стосується можливих місць проведення, Utilita Arena Birmingham або Resorts World Arena можуть вмістити від 15 800 осіб і 15 685 осіб відповідно.

Названо міста, де може пройти Євробачення 2023

Utilita Arena Birmingham може вмістити до 16 тис. осіб (aviewfrommyseat.com)

Ліверпуль

У місті розвинене транспортне сполучення, а Ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона має безліч міжнародних рейсів.

Вже підтверджено, що Ліверпуль претендуватиме на проведення "Євробачення-2023". Арена "Ліверпуль" відповідає всім вимогам, оскільки вміщує 11 000 осіб.

Названо міста, де може пройти Євробачення 2023Ліверпуль Арена відповідає всім вимогам (фото: bbc.com)

Лондон

Лондон-столиця і найбільше місто Сполученого Королівства з населенням більше дев'яти мільйонів осіб. Місто відповідає всім вимогам, встановленим EBU, і може прийняти "Євробачення" на одному з наступних двох стадіонів: O2 Arena або Ovo Arena Wembley.

Названо міста, де може пройти Євробачення 2023

O2 Arena в Лондоні (фото: hu.m.wikipedia.org)

Також у списку міст-претендентів на проведення Євробачення - Манчестер, Ньюкасл, Нотінгем, Шеффілд.

Раніше організатори конкурсу заявляли, що Євробачення 2023 відбудеться не в Україні.

Також ми писали, що Польша підтримала Україну і виступила проти перенесення Євробачення 2023.

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