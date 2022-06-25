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Названы города, где может пройти Евровидение 2023

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Суббота 25 июня 2022 12:27
Названы города, где может пройти Евровидение 2023 Евровидение 2023 может пройти в таких городах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Евровидение 2023 уже точно пройдет не в Украине. Европейский вещатель, несмотря на обращение Украины, принял такое решение. Сейчас стало известно, какие же города в Британии, занявшей второе место в конкурсе, могут иметь шанс провести песенный конкурс.

Об городах-претендентах рассказали на сайте Евровидения.

Какие требования к городу, который примет конкурс

  • Принимающая площадка, способная вмещать не менее 10 000 зрителей
  • Пресс-центр на 1500 журналистов (даже если в прошлом году в пресс-центр было допущено только 500 журналистов)
  • В городе должен быть международный аэропорт
  • Размещение в гостинице не менее 2000 делегатов, журналистов и зрителей.

Для нескольких британских городов не должно быть проблемой выполнить эти требования, и уже объявлены города-претенденты на проведения этого мероприятия.

Абердин

Политики Абердина (Шотландия), безусловно, готовы принять участие в конкурсе на проведение шоу. Как только появились новости о возможности проведения Евровидения в Соединенном Королевстве, шесть абердинских политиков подписали совместное письмо, в котором призвали BBC провести "Евровидение" в городе. Тем не менее на первый взгляд это кажется маловероятным.

Город расположен на северо-востоке Шотландии, а его аэропорт, аэропорт Абердин, обслуживает как национальные, так и международные рейсы и расположен всего в 9 км от центра города. Что касается транспортной сети, то это не самый сильный актив по сравнению с остальными кандидатами.

Как бы то ни было, P& J Live arena, безусловно, могла бы быть использовать для проведения шоу, поскольку она вмещает 15 000 человек.

Названы города, где может пройти Евровидение 2023

P& J Live arena в Абердине (фото: bbc.com)

Белфаст

Белфаст - крупнейший город Северной Ирландии, входящий в состав Великобритании. В нем есть международный аэропорт, только транспортная система не слишком хороша. Тем не менее, как и в Абердине, SSE Arena сможет принять "Евровидение-2023".

Бирмингем

В столичном районе Бирмингема проживает 4,3 миллиона человек, что делает его одним из крупнейших городов страны. Город хорошо обслуживается транспортом, а аэропорт Бирмингема расположен всего в 9,7 км от центра города и является одним из самых загруженных аэропортов Великобритании.

Что касается возможных мест проведения, Utilita Arena Birmingham или Resorts World Arena могут вместить от 15 800 человек и 15 685 человек соответственно.

Названы города, где может пройти Евровидение 2023

Utilita Arena Birmingham может вместить до 16 тыс. человек (aviewfrommyseat.com)

Ливерпуль

В городе развито транспортное сообщение, а ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона имеет множество международных рейсов.

Уже подтверждено, что Ливерпуль будет претендовать на проведение "Евровидения-2023". Арена "Ливерпуль" отвечает всем требованиям, поскольку вмещает 11 000 человек.

Названы города, где может пройти Евровидение 2023Ливерпуль Арена отвечает всем требованиям (фото: bbc.com)

Лондон

Лондон - столица и крупнейший город Соединенного Королевства с населением более девяти миллионов человек. Город соответствует всем требованиям, установленным EBU, и может принять "Евровидение" на одном из следующих двух стадионов: O2 Arena или Ovo Arena Wembley.

Названы города, где может пройти Евровидение 2023

O2 Arena в Лондоне (фото: hu.m.wikipedia.org)

Также в списке городов-претендентов на проведение Евровидения - Манчестер, Ньюкасл, Нотингем, Шеффилд.

Ранее организаторы конкурса заявляли, что Евровидение 2023 состоится не в Украине.

Также мы писали, что Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидения 2023.

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