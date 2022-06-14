Названо фрукти і овочі, які корисно їсти разом з шкіркою

Вчені кажуть, що видалення шкірки може значно знизити поживну цінність багатьох овочів та фруктів.

Деякі овочі та фрукти корисно їсти разом із неочищеною шкіркою, не забувши попередньо їх ретельно помити, повідомляє Cheese Lovers Festival .

Які фрукти та овочі можна їсти зі шкіркою

Банани

Зазвичай, усі викидають їхню шкірку. Індійські фахівці кажуть, що бананова шкірка є багатим джерелом клітковини і її можна вживати без побоювань за здоров’я.

Манго

М’якуш може бути кращою частиною манго, але шкірка цих фруктів теж корисна. Зокрема, вона насичена вітаміном С і клітковиною.

Апельсини

Шкірка цього фрукта також підходить для вживання. До того ж вона багата на антиоксиданти.

Картопля

Свіжа відварена картопля корисніша зі шкіркою. Все тому, що вона містить багато клітковини, що покращує стан кишкової мікрофлори.

Ківі

У цього фрукта, який багатий на вітамін С, також їстівна шкірка. Для організму вона є чудовим джерелом клітковини та вітаміну Е.

Огірки

Огіркова шкірка відрізняється високим вмістом вітаміну К, який знижує згортання крові, перешкоджає утворенню тромбів.

Яблука

Фахівці радять не зрізати шкірку з яблук, адже майже половина вітаміну С міститься у верхніх шарах цих фруктів. В шкірці червоних яблук багато антиоксидантів, здатних захищати від раку, в шкірці жовтих - каротиноїдів, що зміцнюють здоров’я очей і міокарда. А в зелених - лютеїну, який є захисником від онкологічних захворювань і вроджених вад у дітей.

Часник

Крім того, корисно вживати шкірку часнику, в якій містяться фенілпропаноїди - активні речовини, які гальмують старіння і зміцнюють серце.

Морква

Цей овоч є одним з головних джерел бета-каротину, який корисний для шкіри і слизових оболонок. Цей овоч також містить багато важливих для організму речовин, але найбільше їх саме в перших шарах моркви. Експерти не радять чистити овоч, а перед приготуванням страви ретельно вимити.

Баклажан

У шкірці міститься надзвичайно важливий компонент, який запобігає пошкодженню клітин і пов’язує з собою залізо. Йдеться про антоціанове насіння, який знижує розвитку раку і стабілізує рівень холестерину.