Лікарі назвали український фрукт, який значно знижує цукор у крові
При високому цукрі, переддіабеті чи діабеті 2 типу лікарі рекомендують до вживання український фрукт, доступний кожному.
Про це пише Daily Express.
Дослідники проблеми діабету 2 типу - хронічного й небезпечного стану, з яким живуть мільйони людей у світі, виявили, що славнозвісне "яблуко в день" може допомогти контролювати рівень цукру.
Зокрема, про це говорить дослідження, опубліковане в International Journal of Pharma and Bio Sciences.
Вчені вивчали потенційний вплив яблук на рівень цукру в крові натще у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Виявилося, що яблука здатні значно знижувати рівень цукру.
У дослідження було включено 98 хворих на цукровий діабет 2 типу, яких поділили на дві групи. Учасники однієї вживали зранку по яблуку, іншої - ні. При цьому постійно контролювався рівень цукру. Коли через чотири тижні експерименту провели контрольний замір, виявилося, що у тієї групи, що вживала яблука, рівень цукру нижчий.
Як працює яблуко?
Цей ефект, ймовірно, пояснюється тим, що яблука мають низький рейтинг за ГІ - глікемічним індексом.
ГІ - це система оцінок продуктів, що містять вуглеводи. Він показує, як швидко кожна їжа впливає на рівень цукру в крові (глюкози), коли ця їжа вживається сама по собі.
Продукти з низьким або середнім ГІ розщеплюються повільніше і з часом спричиняють поступове підвищення рівня цукру в крові.
Продукти з низьким ГІ включають: бобові, цільнозернові продукти (наприклад, вівсяна каша), фрукти, овочі тощо.
Симптоми діабету
Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.
Симптоми включають:
- Часте сечовипускання, особливо вночі
- Постійне відчуття спраги
- Почуття сильної втоми
- Схуднення без причини
- Свербіж навколо статевих органів, або неодноразове виникнення молочниці
- Порізи або рани загоюються довше
- Затуманений зір
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