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Лікарі назвали український фрукт, який значно знижує цукор у крові

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Понеділок 13 червня 2022 12:50
Лікарі назвали український фрукт, який значно знижує цукор у крові Фото: Лікарі назвали фрукт, який значно знижує цукор у крові (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При високому цукрі, переддіабеті чи діабеті 2 типу лікарі рекомендують до вживання український фрукт, доступний кожному.

Про це пише Daily Express.

Дослідники проблеми діабету 2 типу - хронічного й небезпечного стану, з яким живуть мільйони людей у світі, виявили, що славнозвісне "яблуко в день" може допомогти контролювати рівень цукру.

Зокрема, про це говорить дослідження, опубліковане в International Journal of Pharma and Bio Sciences.

Вчені вивчали потенційний вплив яблук на рівень цукру в крові натще у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Виявилося, що яблука здатні значно знижувати рівень цукру.

У дослідження було включено 98 хворих на цукровий діабет 2 типу, яких поділили на дві групи. Учасники однієї вживали зранку по яблуку, іншої - ні. При цьому постійно контролювався рівень цукру. Коли через чотири тижні експерименту провели контрольний замір, виявилося, що у тієї групи, що вживала яблука, рівень цукру нижчий.

Як працює яблуко?

Цей ефект, ймовірно, пояснюється тим, що яблука мають низький рейтинг за ГІ - глікемічним індексом.

ГІ - це система оцінок продуктів, що містять вуглеводи. Він показує, як швидко кожна їжа впливає на рівень цукру в крові (глюкози), коли ця їжа вживається сама по собі.

Продукти з низьким або середнім ГІ розщеплюються повільніше і з часом спричиняють поступове підвищення рівня цукру в крові.

Продукти з низьким ГІ включають: бобові, цільнозернові продукти (наприклад, вівсяна каша), фрукти, овочі тощо.

Симптоми діабету

Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.

Симптоми включають:

  • Часте сечовипускання, особливо вночі
  • Постійне відчуття спраги
  • Почуття сильної втоми
  • Схуднення без причини
  • Свербіж навколо статевих органів, або неодноразове виникнення молочниці
  • Порізи або рани загоюються довше
  • Затуманений зір

Раніше ми писали про дуже корисний напій при діабеті та високому цукрі.

Крім того лікар розповіла, чи справді при хворобі можна мед.

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