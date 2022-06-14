Названы фрукты и овощи, которые полезно есть вместе с кожурой

Некоторые овощи и фрукты полезно есть вместе с неочищенной кожурой, не забыв предварительно их тщательно помыть, сообщает Cheese Lovers Festival .

Какие фрукты и овощи можно есть с кожурой

Банани

Обычно, все выбрасывают их кожуру. Индийские специалисты говорят, что банановая кожура является богатым источником клетчатки и ее можно употреблять без опасений за здоровье.

Манго

Мякоть может быть лучшей частью манго, но кожура этих фруктов тоже полезна. В частности, она насыщена витамином С и клетчаткой.

Апельсины

Кожура этого фрукта также подходит для употребления. К тому же она богата антиоксидантами.

Картофель

Свежий отварной картофель полезнее с кожурой. Все потому, что он содержит много клетчатки, что улучшает состояние кишечной микрофлоры.

Киви

У этого фрукта, который богат витамином С, также съедобная кожура. Для организма она является отличным источником клетчатки и витамина Е.

Огурцы

Огуречная кожура отличается высоким содержанием витамина К, который снижает свертываемость крови, препятствует образованию тромбов.

Яблоки

Специалисты советуют не срезать кожуру с яблок, ведь почти половина витамина С содержится в верхних слоях этих фруктов. В кожуре красных яблок много антиоксидантов, способных защищать от рака, в кожуре желтых - каротиноидов, укрепляющих здоровье глаз и миокарда. А у зеленых - лютеина, который является защитником от онкологических заболеваний и врожденных пороков у детей.

Чеснок

Кроме того, полезно употреблять кожуру чеснока, в которой содержатся фенилпропаноиды - активные вещества, которые тормозят старение и укрепляют сердце.

Морковь

Этот овощ является одним из главных источников бета-каротина, который полезен для кожи и слизистых оболочек. Этот овощ также содержит много важных для организма веществ, но больше всего их именно в первых слоях моркови. Эксперты не советуют чистить овощ, а перед приготовлением блюда тщательно вымыть.

Баклажан

В кожуре содержится чрезвычайно важный компонент, который предотвращает повреждение клеток и связывает с собой железо. Речь идет об антоциановых семенах, которые снижают развитие рака и стабилизируют уровень холестерина.