Названы фрукты и овощи, которые полезно есть вместе с кожурой
Ученые говорят, что удаление кожуры может значительно снизить питательную ценность многих овощей и фруктов.
Некоторые овощи и фрукты полезно есть вместе с неочищенной кожурой, не забыв предварительно их тщательно помыть, сообщает Cheese Lovers Festival.
Какие фрукты и овощи можно есть с кожурой
Банани
Обычно, все выбрасывают их кожуру. Индийские специалисты говорят, что банановая кожура является богатым источником клетчатки и ее можно употреблять без опасений за здоровье.
Манго
Мякоть может быть лучшей частью манго, но кожура этих фруктов тоже полезна. В частности, она насыщена витамином С и клетчаткой.
Апельсины
Кожура этого фрукта также подходит для употребления. К тому же она богата антиоксидантами.
Картофель
Свежий отварной картофель полезнее с кожурой. Все потому, что он содержит много клетчатки, что улучшает состояние кишечной микрофлоры.
Киви
У этого фрукта, который богат витамином С, также съедобная кожура. Для организма она является отличным источником клетчатки и витамина Е.
Огурцы
Огуречная кожура отличается высоким содержанием витамина К, который снижает свертываемость крови, препятствует образованию тромбов.
Яблоки
Специалисты советуют не срезать кожуру с яблок, ведь почти половина витамина С содержится в верхних слоях этих фруктов. В кожуре красных яблок много антиоксидантов, способных защищать от рака, в кожуре желтых - каротиноидов, укрепляющих здоровье глаз и миокарда. А у зеленых - лютеина, который является защитником от онкологических заболеваний и врожденных пороков у детей.
Чеснок
Кроме того, полезно употреблять кожуру чеснока, в которой содержатся фенилпропаноиды - активные вещества, которые тормозят старение и укрепляют сердце.
Морковь
Этот овощ является одним из главных источников бета-каротина, который полезен для кожи и слизистых оболочек. Этот овощ также содержит много важных для организма веществ, но больше всего их именно в первых слоях моркови. Эксперты не советуют чистить овощ, а перед приготовлением блюда тщательно вымыть.
Баклажан
В кожуре содержится чрезвычайно важный компонент, который предотвращает повреждение клеток и связывает с собой железо. Речь идет об антоциановых семенах, которые снижают развитие рака и стабилизируют уровень холестерина.
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