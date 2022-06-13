Хто найбільш схильний до алергії на сонце: лікар назвала найвразливішу групу людей

Влітку зіткнутися з алергією на сонце може будь-яка людина. Однак, є категорії людей, які найбільш схильні до цієї проблеми.

Кандидат медичних наук, алерголог-імунолог Ганна Усачова розповіла, що найбільш найбільшими алергіками є ті люди, які страждають на атопічний дерматит, а також люди зі світлою шкірою або сімейним анамнезом. Про це повідомляє Країна здоров'я.

Лікар зазначила, що алергію на сонці також називають сонячною кропивницею. Це реакція на ультрафіолетову частину спектра сонячного випромінювання.

Експерт розповіла, що цей вид алергії є тимчасовим та сезонним. Зазвичай вона з’являється з травня до серпня, після перебування на сонці.

Зокрема, спровокувати появу цього виду алергії можна й узимку, розпочавши підготовку до пляжного сезону з відвідування солярію.

Також часто алергія проявляється у вигляді висипу або невеликих пухирів через кілька хвилин після перебування на сонці. Однак, висип може з’явитися і через кілька днів. Під час алергії фахівець радить прийняти антигістамінні препарати, щоб зменшити реакцію та зняти свербіж.

Алергія на сонці розуміється як фотодерматит або фотодерматоз, оскільки сам алергічний компонент у сонячних променях не присутній. Самі по собі сонячні промені не належать до алергенів, але при цьому під впливом в організмі людини можуть накопичуватися речовини, що викликають алергію.

Як можна запобігти появі алергії

Для того, щоб мінімізувати ймовірність розвитку сонячної алергії, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

по можливості, варто відмовитись від носіння одягу із синтетичних тканин;

потрібно проводити на сонці 10-20 хвилин, після чого потрібно "сховатися" в тінь;

використовуйте сонцезахисні креми;

відвідуйте пляж рано вранці і у вечірній час, коли активність сонця мінімальна;

використовуйте парасолі, головні убори і накидки для захисту від сонячних променів.

Алергія - це захворювання, яке вимагає адекватного лікарського втручання. Потрібна консультація лікаря-алерголога з проходженням усіх необхідних діагностичних процедур.