Чим небезпечний сонячний опік і як швидко вирішити проблему: найбільш ефективні способи

Як швидко впоратися з сонячними опіками (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали найбільш ефективні способи допомоги при сонячних опіках

Серпень в Україні з самого початку балує жителів спекотною та сухою погодою. Тому українці намагаються вибратися на природу і стають жертвами палючого сонця.

Чим загрожують сонячні опіки і як швидко впоратися з цією проблемою, розповіла дерматолог, викладач кафедри дерматології Київського медичного університету Ірина Попова у коментарі для видання "Факти". Вона зазначила, що сонячний опік можна отримати не тільки на пляжі або в городі, але й вдома, на балконі.

"У людини, яка обгоріла на сонці, судини шкіри розширюються і виникає її запалення. Шкіра червоніє, стає гарячою, болючою. Потерпілому потрібно піти у тент або прохолодне приміщення, а вдома прийняти прохолодний душ або ванну. Але без мила і мочалки, які можуть пошкодити запалену шкіру", - розповіла лікар-дерматолог.

Вона порекомендувала у воду для ванни додати вівсяну крупу – запарити склянку вівсяних пластівців в нейлоновому мішечку окропом і остудити. Також можна використовувати вівсянку, змелене в блендері. Вона допоможе заспокоїти та зволожити шкіру.

А ось від старих способів у вигляді рослинної олії або сметани спеціаліста порекомендувала відмовитися.

"Не раджу: в запаленій шкірі накопичується багато вільних радикалів — молекул, здатних пошкоджувати інші молекули. Масло, окислюючись при нагріванні, збільшує їх кількість і утрудняє доступ кисню, а значить, загоєння шкіри. Краще при опіках використовувати засоби на основі пантенолу, а якщо їх немає — допоможе охолоджувальний компрес із зеленого чаю", - додала Ірина Попова.

Вона зазначила, що часто обгоряє на сонці, може мати серйозні проблеми зі здоров'ям у майбутньому.

"З віком може виникнути актинічний кератоз (його ще називають сонячним), який загрожує перерости в плоскоклітинний рак. У більш молодих людей шкіра прискорено старіє: вона пересихає, зморщується, лущиться, на ній виникає пігментація. Також у любителів засмаги часто знижується імунітет. Імунна система щосили бореться з вільними радикалами та пошкодженнями шкіри, а хронічні захворювання або вірусні інфекції, дрімали в організмі (герпес, папіломавірус), починають загострюватися", - резюмувала фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали рекомендації про те, як правильно засмагати та вберегтися від сонячних опіків.

А також розповідали про те, що фахівці пояснили, як уникнути перегріву смартфона в спеку.