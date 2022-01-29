ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що не можна прати в машинці: список заборонених речей

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 20:39
Що не можна прати в машинці: список заборонених речей Які речі заборонено прати в машинці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В пральну машину тепер кладуть не лише одяг, а й деякі види взуття. Однак, є речі, які заборонено прати в машинці. Зокрема, вони можуть пошкодитися, або знизити ефективність техніки.

Так, про це розповів генеральний директор популярної в Європі служби пральної та хімчистки Laundryheap Деян Дімітров, пише Express.

За його словами, у хімчистку краще віднести наступні речі.

Бюстгальтери

Під час прання у машинці можуть пошкодитися кісточки та сам барабан. Також застібки можуть застрягнути у стінках пральної машинки. До того ж бюстгальтер може розтягнутися під час прання.

Краватки

Такі речі зроблені з делікатних тканин – шовку або вовни. Тому вони можуть сісти, втратити форму або просто забруднити інший одяг.

Тому краватки варто прати вручну.

Речі з прикрасами

Різні паєтки, гудзики або блискавки необхідно прати дуже обережно.

Фахівець каже, що такий одяг може застрягти під час прання серед іншого одягу.

Експерт рекомендує видаляти бруд або плями з цього матеріалу губкою, або ж звернутися за допомогою у спеціальну службу.

Вироби із шовку

Майже всі шовкові речі вимагають хімчистки. Все тому, що високі температури та цикли віджиму можуть їх зіпсувати.

Окрім того, барвники кольорового шовку часто можуть потрапити на інші тканини.

Також експерт радить використовувати для домашнього прання таких речей спеціальний миючий засіб.

Раніше ми повідомляли, як вивести плями від поту з будь-якого одягу.

Також ми писали, чому в холод не можна носити колготки під джинсами та як краще утеплитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
вещи стиралка
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух