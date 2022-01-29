Що не можна прати в машинці: список заборонених речей

В пральну машину тепер кладуть не лише одяг, а й деякі види взуття. Однак, є речі, які заборонено прати в машинці. Зокрема, вони можуть пошкодитися, або знизити ефективність техніки.

Так, про це розповів генеральний директор популярної в Європі служби пральної та хімчистки Laundryheap Деян Дімітров, пише Express .

За його словами, у хімчистку краще віднести наступні речі.

Бюстгальтери

Під час прання у машинці можуть пошкодитися кісточки та сам барабан. Також застібки можуть застрягнути у стінках пральної машинки. До того ж бюстгальтер може розтягнутися під час прання.

Краватки

Такі речі зроблені з делікатних тканин – шовку або вовни. Тому вони можуть сісти, втратити форму або просто забруднити інший одяг.

Тому краватки варто прати вручну.

Речі з прикрасами

Різні паєтки, гудзики або блискавки необхідно прати дуже обережно.

Фахівець каже, що такий одяг може застрягти під час прання серед іншого одягу.

Експерт рекомендує видаляти бруд або плями з цього матеріалу губкою, або ж звернутися за допомогою у спеціальну службу.

Вироби із шовку

Майже всі шовкові речі вимагають хімчистки. Все тому, що високі температури та цикли віджиму можуть їх зіпсувати.

Окрім того, барвники кольорового шовку часто можуть потрапити на інші тканини.

Також експерт радить використовувати для домашнього прання таких речей спеціальний миючий засіб.