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Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новим

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Середа 16 лютого 2022 10:25
Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новим Як рятувати старий одяг (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже втратили свій зовнішній вигляд. Однак, їх можна врятувати, якщо знати кілька хитрощів.

За допомогою кількох дрібниць старий одяг матиме вигляд цілком нового, пише 5minutecrafts.

Позбудьтеся ковтунів

Спочатку вам потрібно гарненько розкласти одяг на рівній поверхні. Далі зніміть ковтунці за допомогою спеціальної машинки. Також можна використати звичайну бритву. Це робити потрібно обережно, щоб не зробити жодних дірок.

Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новимЯк врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Замініть ґудзики

Одяг віднесіть до магазину і замініть старі ґудзики на нові. Після цього речу будуть виглядати по-новому.

Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новимЯк врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Пофарбуйте

Висвітлені кольори на одязі зафарбуйте за допомогою барвника. Також цим способом ви можете створити зовсім іншу сорочку чи піджак.

Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новимЯк врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Плями від поту

Для цього способу знадобиться харчова сода, перекис водню та вода.

У миску покладіть пів склянки харчової соди, пів склянки перекису водню й одну склянку води. Все це змішайте. Потім нанесіть суміш на плями та обробіть їх, зачекайте 30 хвилин, а потім змийте.

Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новимЯк врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Раніше ми повідомляли, чому небезпечно зашивати на собі одяг або пришивати гудзик.

Також ми писали, які речі неможна прати в пральній машинці.

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