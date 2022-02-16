Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новой

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже потеряли свой внешний вид. Однако, их можно спасти, если знать несколько хитростей.

С помощью нескольких мелочей старая одежда будет иметь вид совершенно нового, пишет 5minutecrafts .

Избавьтесь колтунов

Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Далее снимите колтунцы с помощью специальной машинки. Также можно использовать обычную бритву. Это делать нужно осторожно, чтобы не сделать никаких дыр.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Замените пуговицы

Одежду отнесите в магазин и замените старые пуговицы на новые. После этого вещи будут выглядеть по-новому.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Покрасьте

Освещены цвета на одежде закрасьте с помощью красителя. Также этим способом вы можете создать совершенно другую рубашку или пиджак.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Пятна от пота

Для этого способа понадобится пищевая сода, перекись водорода и вода.

В миску положите пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Все это смешайте. Затем нанесите смесь на пятна и обработайте их, подождите 30 минут, а затем смойте.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)