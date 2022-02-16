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Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новой

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 10:25
Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новой Как спасать старую одежду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже потеряли свой внешний вид. Однако, их можно спасти, если знать несколько хитростей.

С помощью нескольких мелочей старая одежда будет иметь вид совершенно нового, пишет 5minutecrafts.

Избавьтесь колтунов

Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Далее снимите колтунцы с помощью специальной машинки. Также можно использовать обычную бритву. Это делать нужно осторожно, чтобы не сделать никаких дыр.

Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новойКак спасти старую одежду (5minutecrafts)

Замените пуговицы

Одежду отнесите в магазин и замените старые пуговицы на новые. После этого вещи будут выглядеть по-новому.

Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новойКак спасти старую одежду (5minutecrafts)

Покрасьте

Освещены цвета на одежде закрасьте с помощью красителя. Также этим способом вы можете создать совершенно другую рубашку или пиджак.

Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новойКак спасти старую одежду (5minutecrafts)

Пятна от пота

Для этого способа понадобится пищевая сода, перекись водорода и вода.

В миску положите пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Все это смешайте. Затем нанесите смесь на пятна и обработайте их, подождите 30 минут, а затем смойте.

Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новойКак спасти старую одежду (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали, почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу.

Также мы писали, какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке.

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