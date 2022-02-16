Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новой
В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже потеряли свой внешний вид. Однако, их можно спасти, если знать несколько хитростей.
С помощью нескольких мелочей старая одежда будет иметь вид совершенно нового, пишет 5minutecrafts.
Избавьтесь колтунов
Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Далее снимите колтунцы с помощью специальной машинки. Также можно использовать обычную бритву. Это делать нужно осторожно, чтобы не сделать никаких дыр.
Как спасти старую одежду (5minutecrafts)
Замените пуговицы
Одежду отнесите в магазин и замените старые пуговицы на новые. После этого вещи будут выглядеть по-новому.
Как спасти старую одежду (5minutecrafts)
Покрасьте
Освещены цвета на одежде закрасьте с помощью красителя. Также этим способом вы можете создать совершенно другую рубашку или пиджак.
Как спасти старую одежду (5minutecrafts)
Пятна от пота
Для этого способа понадобится пищевая сода, перекись водорода и вода.
В миску положите пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Все это смешайте. Затем нанесите смесь на пятна и обработайте их, подождите 30 минут, а затем смойте.
Как спасти старую одежду (5minutecrafts)
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