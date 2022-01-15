Названі найсприятливіші і несприятливі дні в 2022 році: збережіть цей список

Гороскоп на 2022 рік обіцяє, що Рік Тигра стане продуктивним і насиченим. У житті людей можливі кардинальні зміни та несподівані події, які вплинуть на багато сфер життя.

Календар сприятливих і несприятливих днів на 2022 рік допоможе вам вибрати дату для відповідальних заходів і уникнути неприємностей. Про це пише SlovoFraza.

Сприятливі дні у 2022 році

Найвдалішими та енергетично позитивними днями стануть дзеркальні дати: 01.01, 02.02, 12.02, 22.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 02.12, 12.12, 22.12.

Варто відзначити, що чим більше в даті двійок – тим більша ймовірність магічних подій. Кожна дата має своє певне число і має свій особливий характер. Але удача в такі дні буде особливо яскравою.

Важливими датами стануть дні рівнодення і сонцестояння. Енергетика Сонця і місяця буде в гармонії, а це відіб'ється на світі позитивно.

Рівнодення: 20 березня і 23 вересня

Сонцестояння: 21 червня та 21 грудня

Також сприятливими днями стануть періоди виходу планет з ретроградного руху.

Меркурій: 4 лютого, 3 червня, 2 жовтня

Венера: 29 січня

Юпітер: 24 листопада

Сатурн: 23 жовтня

Уран: 18 січня

Нептун: 4 грудня

Плутон: 9 жовтня

Несприятливі дні у 2022 році

Найнебезпечнішими днями у 2022 році стануть періоди затемнень. Їх буде чотири.

Місячне затемнення: 16 травня та 8 листопада

Сонячне затемнення: 30 квітня і 25 жовтня

Небезпечною вважається п'ятниця 13 - така у 2022 році буде всього одна, в травні. Не варто в цей день займатися ворожіннями, ритуалами, зв'язуватися з небезпечними людьми та ображати незнайомих. Постарайтеся в цей день бути обережніше.

Також небезпечними днями стануть дати початку ретроградного руху планет:

Меркурій: 14 січня, 10 травня, 10 вересня, 29 грудня

Марс: 30 жовтня

Юпітер: 28 липня

Сатурн: 5 червня

Уран: 24 серпня

Нептун: 28 червня

Плутон: 29 квітня