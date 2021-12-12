Лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу
Як відчистити килим за допомогою снігу (freepik)
Зимою килими можна чистити не тільки за допомогою пилососа. Зокрема можна очистити снігом.
Так, такий спосіб допоможе позбутися старих плям зі свого килима, пише First for women.
У зимовий період прибирати килими снігом чудова ідея. Для досягнення найкращих результатів використовуйте сухий сніг, який щойно випав.
Для очищення килиму снігом потрібно:
- Винесіть свій килим на вулицю і струсіть його та залиште на 30 хвилин, щоб він пристосувався до нижчої температури;
- Далі насипте на килим від 5 сантиметрів снігу;
- Потім відбийте килим за допомогою спеціального віника. Аміак у снігу вступить в реакцію з холодним повітрям, у результаті чого бруд, захований глибоко в килимі, затвердіє.
- Залиште сніг на килимі на 15 – 20 хвилин. Потім переверніть його і повторіть те саме з іншого боку.
Окрім того, можна покласти килим ворсом вниз на сніг, присипати зверху снігом і починати вибивати та просто ходити по ньому, щоб бруд і дрібний пил виходив з волокон.
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