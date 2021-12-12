ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 09:03
Лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу Як відчистити килим за допомогою снігу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зимою килими можна чистити не тільки за допомогою пилососа. Зокрема можна очистити снігом.

Так, такий спосіб допоможе позбутися старих плям зі свого килима, пише First for women.

У зимовий період прибирати килими снігом чудова ідея. Для досягнення найкращих результатів використовуйте сухий сніг, який щойно випав.

Для очищення килиму снігом потрібно:

  • Винесіть свій килим на вулицю і струсіть його та залиште на 30 хвилин, щоб він пристосувався до нижчої температури;
  • Далі насипте на килим від 5 сантиметрів снігу;
  • Потім відбийте килим за допомогою спеціального віника. Аміак у снігу вступить в реакцію з холодним повітрям, у результаті чого бруд, захований глибоко в килимі, затвердіє.
  • Залиште сніг на килимі на 15 – 20 хвилин. Потім переверніть його і повторіть те саме з іншого боку.

Окрім того, можна покласти килим ворсом вниз на сніг, присипати зверху снігом і починати вибивати та просто ходити по ньому, щоб бруд і дрібний пил виходив з волокон.

Раніше ми повідомляли, чому не можна мити підлогу старою футболкою чи рушником.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка снег
LITE
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли
Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли