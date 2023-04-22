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Названы привычки, из-за которых в доме всегда грязно: избегайте их

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Суббота 22 апреля 2023 15:01
Названы привычки, из-за которых в доме всегда грязно: избегайте их Какие ошибки приводят к беспорядку в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Без чистоты дома не получится создать уют. Даже если вы несколько раз в день моете пол, ваше жилище все равно может оставаться грязным. Все из-за простых привычек, от которых стоит избавиться.

Из-за каких ошибок в доме всегда грязно - читайте на Styler ниже.

Уличная обувь

Каждый из нас хоть раз в месяц, когда спешит заходить в комнаты дома в обуви. Нужно снимать обувь, потому что на ее подошве в дом могут попасть разные бактерии, в том числе возбудители серьезных заболеваний.

Крышка унитаза

Если держать крышку унитаза постоянно закрытой, тем более при смыве можно сократить распространение аэрозольных частиц, с которыми распространяются бактерии.

Грязные тряпки

Все часто меняют губки для мытья посуды, а тряпки для уборки забывают. Их нужно своевременно стирать и дезинфицировать. То же касается пылесосов, стиральных и посудомоечных машин, которые нужно периодически чистить.

Текстиль

Кухонные полотенца рекомендуется менять каждый день, а банные 1 раз в 2-3 дня.

Старые и ненужные вещи

В каждом доме есть множество неиспользуемых вещей, которые загромождают шкафы и балконы.

Необходимо приучить себя два раза в год проводить ревизию гардероба. Избавьтесь от вещей, которые стали малые и не нужные.

Грязная люстра

Пыль в большом количестве накапливается на люстрах. Портит она не только вид самой люстры, но и общий вид дома. Гораздо приятнее, когда в доме все блестит чистотой.

Раньше мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.

Также мы писали о 6 вещах, которые нельзя чистить содой.

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