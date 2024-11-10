Назван украинский суперфуд, от которого ваша кожа засияет и станет идеальной
Квашеная капуста не только очень полезна и вкусна. Вы также можете использовать его в домашнем уходе за лицом! Как ни странно, но квашеная капуста приносит красоту, если не только ее есть.
Как сделать кожу сияющей за помощь квашеной капусты, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Как квашеная капуста может ухаживать за кожей?
Квашеную капусту можно использовать в качестве добавки к обеду, как ингредиент многих блюд и природный пробиотик.
Однако продукт используется и в косметике. Его действие может сделать кожу сияющей, питающей и увлажняющей.
Восстанавливающая маска из квашеной капусты
Восстанавливающая маска из квашеной капусты вернет коже сияние и улучшит увлажнение.
Ингредиенты для восстанавливающей маски из квашеной капусты:
- полстакана нашинкованной квашеной капусты
- 1-2 столовые ложки молока
- 3-4 столовых ложки свежего творога
Восстанавливающая маска из квашеной капусты.
- Нашинкуйте квашеную капусту.
- Нашинкованную квашеную капусту соединяем с молоком и творогом.
- Тщательно перемешайте.
- Получившуюся кашицу нанесите на очищенную кожу лица.
- Приблизительно через 30 минут смойте маску теплой водой.
Укрепляющая маска из квашеной капусты
Из квашеной капусты можно приготовить укрепляющую маску. Особенно рекомендуется для кожи, потерявшей блеск и имеющей первые признаки старения.
Ингредиенты для укрепляющей маски из квашеной капусты:
- 1 столовая ложка мелко нашинкованной капусты
- 2 чайные ложки сока квашеной капусты
- желток
- 2 чайные ложки репейного масла
- 1 чайная ложка натурального меда
Подтягивающая маска из квашеной капусты
- Желток разбить в миску.
- К желтку добавить сок квашеной капусты.
- Квашеную капусту измельчите и добавьте в миску с желтком и капустным соком.
- Добавьте репейное масло и мед.
- Смешайте все в однородную массу и нанесите на очищенное лицо, шею и декольте.
- Приблизительно через 10 минут смойте маску теплой водой.
Увлажняющая маска с квашеной капустой
Также квашеная капуста может быть ингредиентом маски для сухой и дряблой кожи. Подходит как для уставшей от солнца, так и для поврежденной морозом кожи. Для приготовления этой домашней смеси нужны два ингредиента - квашеная капуста и любые хлопья (овсяные, спельта и т.д.).
Ингредиенты для увлажняющей маски из квашеной капусты:
- 2 столовые ложки квашеной капусты
- ложка крупы
Увлажняющая маска с квашеной капустой.
- Смешайте квашеную капусту и хлопья до однородности.
- Нанесите маску на чистое лицо.
- Приблизительно через 20 минут смойте маску теплой водой.
Читайте также, как спасти кожу при включении отопления.
Узнайте, нужен ли вообще крем вокруг глаз, и можно ли обойтись без него.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.