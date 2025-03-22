Названо точное количество белка, чтобы быть здоровыми и сильными

Белок является ключевым макроэлементом, необходимым для поддержания здоровья, мышечной массы и общего благополучия организма. Однако существует много противоречивых утверждений относительно того, сколько белка нужно потреблять ежедневно.

Оптимальная суточная норма белка

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная рекомендуемая норма белка для взрослыхсоставляет 0,8 г на 1 кг массы тела. Это означает, что человеку с весом 70 кг необходимо потреблять примерно 56 г белка ежедневно. Однако эта норма является базовой и подходит для людей с малоподвижным образом жизни.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или стремится поддерживать мышечную массу, рекомендуемое потребление белка может возрастать до 1,2-2,2 г на 1 кг массы тела. Например, спортсменам или людям, которые работают над наращиванием мышц, нужно около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса.

Почему белок так важен?

Белок выполняет ряд важных функций в организме:

Восстановление и рост мышц

Поддержание здоровья костей

Повышение иммунитета

Регулирование уровня гормонов

Обеспечение чувства сытости и контроль веса

Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы, слабости, замедленному обмену веществ и ухудшению общего самочувствия.

Источники качественного белка

Получать белок можно как из животных, так и из растительных продуктов. Среди лучших источников белка:

Мясо (курятина, говядина, индейка)

Рыба и морепродукты

Яйца

Молочные продукты (творог, йогурт, молоко)

Бобовые (фасоль, нут, чечевица)

Орехи и семечки

Продукты на основе сои (тофу, темпе)

Как сбалансировать потребление белка?

Чтобы достичь оптимального потребления белка, важно равномерно распределять его в течение дня. Добавление белковых продуктов к каждому приему пищи поможет поддерживать уровень энергии, улучшить обмен веществ и сохранить мышечную массу. Например:

Завтрак: омлет с овощами и сыром

Обед: куриная грудка с киноа и салатом

Ужин: рыба с запеченными овощами

Перекусы: греческий йогурт или орехи

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