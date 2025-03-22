Названо точное количество белка, чтобы быть здоровыми и сильными
Белок является ключевым макроэлементом, необходимым для поддержания здоровья, мышечной массы и общего благополучия организма. Однако существует много противоречивых утверждений относительно того, сколько белка нужно потреблять ежедневно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, сколько белка нужно человеку потреблять ежедневно.
Оптимальная суточная норма белка
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная рекомендуемая норма белка для взрослыхсоставляет 0,8 г на 1 кг массы тела. Это означает, что человеку с весом 70 кг необходимо потреблять примерно 56 г белка ежедневно. Однако эта норма является базовой и подходит для людей с малоподвижным образом жизни.
Для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или стремится поддерживать мышечную массу, рекомендуемое потребление белка может возрастать до 1,2-2,2 г на 1 кг массы тела. Например, спортсменам или людям, которые работают над наращиванием мышц, нужно около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса.
Почему белок так важен?
Белок выполняет ряд важных функций в организме:
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Восстановление и рост мышц
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Поддержание здоровья костей
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Повышение иммунитета
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Регулирование уровня гормонов
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Обеспечение чувства сытости и контроль веса
Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы, слабости, замедленному обмену веществ и ухудшению общего самочувствия.
Источники качественного белка
Получать белок можно как из животных, так и из растительных продуктов. Среди лучших источников белка:
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Мясо (курятина, говядина, индейка)
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Рыба и морепродукты
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Яйца
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Молочные продукты (творог, йогурт, молоко)
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Бобовые (фасоль, нут, чечевица)
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Орехи и семечки
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Продукты на основе сои (тофу, темпе)
Как сбалансировать потребление белка?
Чтобы достичь оптимального потребления белка, важно равномерно распределять его в течение дня. Добавление белковых продуктов к каждому приему пищи поможет поддерживать уровень энергии, улучшить обмен веществ и сохранить мышечную массу. Например:
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Завтрак: омлет с овощами и сыром
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Обед: куриная грудка с киноа и салатом
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Ужин: рыба с запеченными овощами
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Перекусы: греческий йогурт или орехи
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В материале использованы источники - сайт ВОЗ, Nutrients, Eat this, not That.
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