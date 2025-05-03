Суперзавтрак с высоким содержанием белка, который насыщает энергией на весь день

Завтрак - самый важный прием пищи дня, и именно белковые продукты могут сделать его не только сытным, но и полезным для здоровья. Какое блюдо лучше всего поддерживает энергию и способствует снижению веса?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Что есть на завтрак

На завтрак стоит есть чем больше белка, ведь он может зарядить энергией и дать ощущение сытости и удовольствия в течение нескольких часов. Если вы тренируетесь, это также может способствовать восстановлению мышц.

Диетолог Кэролайн Томасон рассказал, что большинство людей склонны пропускать завтрак или сосредотачиваться только на одном макронутриенте. Но правда в том, что идеальный завтрак должен содержать сбалансированное сочетание белка, сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки. Именно киш с брокколи, белой фасолью и сыром содержит их.

Кроме 21 грамма белка из яиц, белой фасоли и сыра, он также содержит выигрышное сочетание питательных веществ.

Как приготовить киш с брокколи и фасолью

Ингредиенты:

1 брокколи

1 ст.л оливкового масла

6 крупных яиц

сыра пармезан

розмарин

1 банка промытой консервированной фасоли

Разогрейте духовку до 220°C. Возьмите форму диаметром 23 см и смажьте маслом.

Смешайте брокколи с маслом и выложите на противень ровным слоем. Запекайте до мягкости и легкого подрумянивания, примерно 15 минут. Уменьшите температуру духовки до 190°C.

Тем временем взбейте яйца, сыр и розмарин в средней миске до однородной массы. Добавьте промытую фасоль и жареную брокколи.

Переложите яичную смесь в подготовленную форму. Выпекайте, пока киш не застынет, а края не станут золотисто-коричневыми - примерно 30-34 минуты. Дайте постоять 10 минут перед нарезанием.

Киш с брокколи и фасолью (фото: eatingwell.com)

Чем полезен киш

Он наполнен клетчаткой

Клетчатка поддерживает здоровый уровень сахара в крови и холестерина, а также играет ключевую роль в здоровье пищеварения

Белая фасоль и брокколи в этом рецепте вместе обеспечивают 4 г клетчатки на порцию, или 14% от рекомендуемой суточной нормы.

Легкий в приготовлении

Его необязательно готовить утром, это можно сделать в любой день вечером и у вас будет богатый белком и питательными веществами завтрак.

Еще один плюс - вы можете заморозить этот киш и размораживать утром перед употреблением.

Богатый на витамины и минералы

Смесь яиц, брокколи, фасоли и молочных продуктов в этом рецепте содержит мощный комплекс витаминов и минералов.