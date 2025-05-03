Суперзавтрак с высоким содержанием белка, который насыщает энергией на весь день
Завтрак - самый важный прием пищи дня, и именно белковые продукты могут сделать его не только сытным, но и полезным для здоровья. Какое блюдо лучше всего поддерживает энергию и способствует снижению веса?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Что есть на завтрак
На завтрак стоит есть чем больше белка, ведь он может зарядить энергией и дать ощущение сытости и удовольствия в течение нескольких часов. Если вы тренируетесь, это также может способствовать восстановлению мышц.
Диетолог Кэролайн Томасон рассказал, что большинство людей склонны пропускать завтрак или сосредотачиваться только на одном макронутриенте. Но правда в том, что идеальный завтрак должен содержать сбалансированное сочетание белка, сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки. Именно киш с брокколи, белой фасолью и сыром содержит их.
Кроме 21 грамма белка из яиц, белой фасоли и сыра, он также содержит выигрышное сочетание питательных веществ.
Как приготовить киш с брокколи и фасолью
Ингредиенты:
- 1 брокколи
- 1 ст.л оливкового масла
- 6 крупных яиц
- сыра пармезан
- розмарин
- 1 банка промытой консервированной фасоли
Разогрейте духовку до 220°C. Возьмите форму диаметром 23 см и смажьте маслом.
Смешайте брокколи с маслом и выложите на противень ровным слоем. Запекайте до мягкости и легкого подрумянивания, примерно 15 минут. Уменьшите температуру духовки до 190°C.
Тем временем взбейте яйца, сыр и розмарин в средней миске до однородной массы. Добавьте промытую фасоль и жареную брокколи.
Переложите яичную смесь в подготовленную форму. Выпекайте, пока киш не застынет, а края не станут золотисто-коричневыми - примерно 30-34 минуты. Дайте постоять 10 минут перед нарезанием.
Киш с брокколи и фасолью (фото: eatingwell.com)
Чем полезен киш
Он наполнен клетчаткой
Клетчатка поддерживает здоровый уровень сахара в крови и холестерина, а также играет ключевую роль в здоровье пищеварения
Белая фасоль и брокколи в этом рецепте вместе обеспечивают 4 г клетчатки на порцию, или 14% от рекомендуемой суточной нормы.
Легкий в приготовлении
Его необязательно готовить утром, это можно сделать в любой день вечером и у вас будет богатый белком и питательными веществами завтрак.
Еще один плюс - вы можете заморозить этот киш и размораживать утром перед употреблением.
Богатый на витамины и минералы
Смесь яиц, брокколи, фасоли и молочных продуктов в этом рецепте содержит мощный комплекс витаминов и минералов.
Каждая порция обеспечивает почти четверть рекомендуемой суточной нормы цинка и кальция, а также 17% суточной нормы железа и 12% суточной нормы магния. Эти питательные вещества упорно работают для поддержания здоровой иммунной системы, выработки энергии и здоровья костей.
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