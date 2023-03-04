Что каждый водитель должен сделать перед поездкой в вечернее время: это важно знать

Если водитель планирует ехать в ночное время, то ему нужно соблюдать несколько правил безопасности. В частности, важно тщательно очистить лобовое стекло изнутри и снаружи.

Почему это должен делать каждый водитель - читайте в материале Styler ниже .

Зачем так поступать

Необходимо избавить зеркала и лобовое стекло от загрязнений.

Причем особое внимание следует обратить на лобовое стекло. Его нужно протереть даже в том случае, если оно на первый взгляд кажется чистим.

Причиной является то, что на нем может находиться слой пыли или налет, который не виден в дневное время, поэтому в нормальных условиях не доставляет водителю никаких проблем.

Однако ночью подобные загрязнения становятся заметными. Все потому, что на лобовое стекло попадает свет от фар других транспортных средств.

В результате сидящий за рулем человек начинает хуже видеть дорогу. Кроме того, пыль, находящаяся на лобовом стекле, может стать причиной кратковременного ослепления автомобилиста преломленным светом.

Как очистить внутреннюю часть стекла

Сделать это можно нашатырным спиртом. Его необходимо развести с водой и тряпкой протереть разводы. Если добавить небольшое количество спирта - это поможет не только избавиться от следов на стекле, но и устранит неприятный запах в салоне.

При очистке лучше использовать бумажные салфетки или газету.

Глицерин - в чистом виде мыть им окна нельзя, ведь он может покрыть стекло жирной пленкой. Чтобы этого не произошло, добавьте спирт или водку. Смесь нужно делать в пропорции 1/10, где 1 - часть глицерина, 10 - спирт или водка.

Губка в соли - этот способ способен отмыть слабые загрязнения и предотвратить образование разводов и конденсата.