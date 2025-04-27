Назван сезон, в котором больше всего выпадают волосы: правда, которая удивляет

Выпадение волос - это распространенная проблема, которая может очень беспокоить. На этот процесс могут влиять многие факторы, в частности сезон.

В какие месяцы вы можете заметить, что ваша шевелюра страдает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

В какой сезон активно выпадают волосы?

Потеря волос болезненно воспринимается женщинами, поскольку они, как правило, имеют длинные косы, и это более заметно. Но страдают от этого и мужчины. Эта потеря не является случайной и этому есть свое объяснение.

Чтобы понять этот процесс, первое, что мы должны понять, это то, что наш организм адаптируется к изменениям. Человеческое тело в этом смысле мало чем отличается от животных, которые нас окружают, и поэтому мы должны обращать внимание на изменения, которые оно претерпевает, чтобы достичь цели адаптации к окружающей среде и окружению.

Выпадение волос весной - естественное явление, которое не должно нас волновать. Это вызвано так называемым сезонным выпадением, то есть изменением цикла волос, происходящим в это время года. Этот процесс включает больше волосяных фолликулов, которые переходят в телоген или фазу покоя перед выпадением.

Вот почему происходит выпадение волос, о котором мы упоминали ранее. Это происходит исключительно из-за адаптации к смене сезона. Главным образом потому, что организм пытается адаптироваться к свету, температуре и другим изменениям, которые несет с собой приход весны.

Факторы, влияющие на выпадение волос весной

Хотя весна является основной причиной этих и других изменений в нашем организме, есть много факторов, которые также влияют на эти изменения.

Гормональные изменения являются одним из ключей к объяснению выпадения волос. Воздействие солнечного света весной увеличивается, и это может изменить выработку мелатонина. Это гормон, который, помимо всего прочего, влияет на цикл волос. Кроме того, весна несет с собой другие климатические изменения, к которым наш организм пытается адаптироваться.

Это также может вызвать выпадение волос. Если вы испытываете постоянное выпадение волос, вам следует обратиться к специалисту.