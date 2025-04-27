Названо сезон, в якому більше за все випадає волосся: правда, яка дивує

Випадіння волосся - це поширена проблема, яка може дуже непокоїти. На цей процес можуть впливати багато факторів, зокрема сезон.

В які місяці ви можете помітити, що ваша шевелюра потерпає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

В який сезон активно випадає волосся?

Втрата волосся болісно сприймається жінками, оскільки вони, як правило, мають довгі коси, і це більш помітно. Але страждають від цього і чоловіки. Ця втрата не є випадковою і цьому є своє пояснення.

Щоб зрозуміти цей процес, перше, що ми повинні зрозуміти, це те, що наш організм адаптується до змін. Людське тіло в цьому сенсі мало чим відрізняється від тварин, які нас оточують, і тому ми повинні звертати увагу на зміни, яких воно зазнає, щоб досягти мети адаптації до навколишнього середовища та оточення.

Випадання волосся навесні - природне явище, яке не повинно нас хвилювати. Це викликано так званим сезонним випаданням, тобто зміною циклу волосся, що відбувається в цю пору року. Цей процес включає більше волосяних фолікулів, які переходять у телоген або фазу спокою перед випаданням.

Ось чому відбувається випадання волосся, про яке ми згадували раніше. Це стається виключно через адаптацію до зміни сезону. Головним чином тому, що організм намагається адаптуватися до світла, температури та інших змін, які несе з собою прихід весни.

Фактори, що впливають на випадання волосся весною

Хоча весна є основною причиною цих та інших змін у нашому організмі, є багато факторів, які також впливають на ці зміни.

Гормональні зміни є одним із ключів до пояснення випадіння волосся. Вплив сонячного світла навесні збільшується, і це може змінити вироблення мелатоніну. Це гормон, який, крім усього іншого, впливає на цикл волосся. Крім того, весна несе з собою інші кліматичні зміни, до яких наш організм намагається адаптуватися.

Це також може спричинити випадання волосся. Якщо ви відчуваєте постійне випадання волосся, вам слід звернутися до фахівця.