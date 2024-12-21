Белая или красная? Назван самый полезный вид фасоли
Фасоль - это универсальный продукт, который не только заменяет животный белок, но и приносит значительную пользу для здоровья. Богатая аминокислотами, витаминами, клетчаткой и минералами, она представлена различными видами, каждый из которых имеет свои особые свойства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой вид фасоли самый полезный для организма.
Белая фасоль: источник витаминов и крепкого иммунитета
Белая фасоль содержит большой спектр витаминов (А, В, С, Е, К, РР), включая витамин В9, который поддерживает развитие кровеносной и иммунной систем. Также этот вид богат магнием, серой, кальцием, железом и медью, которая стимулирует выработку гемоглобина.
Регулярное употребление белой фасоли:
- укрепляет иммунитет благодаря содержанию витамина С;
- улучшает пищеварение и нормализует метаболизм;
- положительно влияет на нервную систему.
Кроме этого, белки в белой фасоли способствуют обновлению клеток, а ее систематическое потребление укрепляет сердечную мышцу и костную ткань. Однако специалисты советуют ограничивать ее до двух стаканов в неделю.
Красная фасоль: суперфуд для энергии и молодости
Красная фасоль - не менее полезный продукт, который содержит витамины С, D, Е и В, а также микроэлементы, такие как цинк, калий, железо и фолиевая кислота. Этот вид имеет особые аминокислоты, в частности:
- Триптофан, который улучшает сон и снимает напряжение.
- Лизин, который борется с инфекциями и вирусами, а также предотвращает злокачественные образования.
- Гистидин, важный для борьбы с анемией.
Преимущества красной фасоли:
- поддержка здоровья сердца благодаря фолиевой кислоте;
- повышение уровня гемоглобина;
- очищение организма от шлаков и нормализация метаболизма;
- антивозрастной эффект и борьба с морщинами.
Этот сорт также активно используется в диетическом питании, ведь специальные ферменты в его составе помогают замедлять усвоение углеводов, что способствует стабилизации веса.
Что выбрать: белую или красную фасоль?
Оба сорта имеют свои преимущества. Белая фасоль помогает снижать уровень сахара в крови, очищает сосуды от холестерина и нормализует давление. В то же время красная - незаменимый помощник в борьбе с анемией, способствует омоложению организма и имеет большую энергетическую ценность.
Кстати, назван завтрак, который улучшит здоровье кишечника и поможет долго быть сытым.
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В материале использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Eating Well, МОЗ.
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