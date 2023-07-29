Названы дни, в которые категорически нельзя убирать, чтобы не навлечь беды
Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься нужно регулярно. Однако есть ситуации, когда выметание мусора и складывание вещей в шкафу лучше отложить.
О том, в какие дни категорически нельзя убирать - читайте в материале Styler.
В день помолвки
Если в доме праздновали помолвку, то после того, как гости разошлись лучше, абсолютно ничего не убирать. Оставьте все на завтра, ведь согласно приметам, убирать в этот день нельзя, иначе свадьба не состоится.
После заката Солнца
Считается, что так можно выместить из дома благосостояние и достаток. Некоторые приметы говорят, что уборка, когда на улице стемнело, может разгневать домового, и он начнет вредить хозяевам.
А эзотерики говорят, что после наступления тьмы в доме начинают действовать другие силы. Таким образом, темная энергия может заполнять пустоту, которая образуется во время уборки.
В церковные праздники
Генеральную уборку предки не делали во время церковных праздников. Они считали, что, избегая нарушения запрета, можно было сохранить здоровье, счастье и семейное благополучие.
Если убирать в такие дни, это может привести к неприятностям, возникающим в различных сферах жизни. Лучше эти дни посвятить молитвам и общению со своими близкими, а не тратить время на бытовые дела.
Когда близкие в пути
Если кто-то из ваших родных отправился в путешествие или дальнюю поездку, лучше в тот день не убирать, а тем более не мыть пол. Считается, что так вы можете навредить их возвращению домой.
Во время приготовления пищи
Если убирать дома параллельно с приготовлением блюд, то в доме не будет хватать еды. Лучше избегайте такого одновременного исполнения дел.
Раньше мы писали, что значит, когда к одежде прицепилась нить.
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