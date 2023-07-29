Названы дни, в которые категорически нельзя убирать, чтобы не навлечь беды

Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься нужно регулярно. Однако есть ситуации, когда выметание мусора и складывание вещей в шкафу лучше отложить.

О том, в какие дни категорически нельзя убирать - читайте в материале Styler.

В день помолвки

Если в доме праздновали помолвку, то после того, как гости разошлись лучше, абсолютно ничего не убирать. Оставьте все на завтра, ведь согласно приметам, убирать в этот день нельзя, иначе свадьба не состоится.

После заката Солнца

Считается, что так можно выместить из дома благосостояние и достаток. Некоторые приметы говорят, что уборка, когда на улице стемнело, может разгневать домового, и он начнет вредить хозяевам.

А эзотерики говорят, что после наступления тьмы в доме начинают действовать другие силы. Таким образом, темная энергия может заполнять пустоту, которая образуется во время уборки.

В церковные праздники

Генеральную уборку предки не делали во время церковных праздников. Они считали, что, избегая нарушения запрета, можно было сохранить здоровье, счастье и семейное благополучие.

Если убирать в такие дни, это может привести к неприятностям, возникающим в различных сферах жизни. Лучше эти дни посвятить молитвам и общению со своими близкими, а не тратить время на бытовые дела.

Когда близкие в пути

Если кто-то из ваших родных отправился в путешествие или дальнюю поездку, лучше в тот день не убирать, а тем более не мыть пол. Считается, что так вы можете навредить их возвращению домой.

Во время приготовления пищи

Если убирать дома параллельно с приготовлением блюд, то в доме не будет хватать еды. Лучше избегайте такого одновременного исполнения дел.