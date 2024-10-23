Какой цвет глаз самый редкий в мире: его имеет всего 1% людей на планете

Цвет глаз может быть таким же уникальным, как отпечатки пальцев. Некоторые оттенки встречаются настолько редко, что становятся подлинной редкостью среди населения планеты.

Какой цвет глаз самый редкий в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Very Well Health.

Какой цвет глаз самый редкий в мире

Зеленые глаза долгое время были символом редкой красоты, ведь около 2% людей на планете могут похвастаться таким цветом. Однако современные научные открытия бросают вызов этому утверждению. Новым редким фаворитом стали серые глаза.

Серый цвет глаз до недавнего времени считали лишь оттенком голубого, но последние исследования изменили восприятие этой градации. Ученые подробнее разобрались в характеристиках оттенков радужки, и теперь серый выделили как отдельный, самобытный цвет, заслуживающий статус редчайшего.

По словам ученых, коричневый цвет глаз преобладает в мире, его имеют от 55 до 79% людей. Голубые глаза занимают второе место, охватывая 8-10% населения, однако в США этот оттенок встречается чаще – у 27% людей, тогда как ореховый оттенок имеют 18%.

Серые глаза, которые недавно начали рассматривать как отдельный оттенок, считаются самыми редкими - они имеют менее 1% людей на планете. Ранее их классифицировали как разновидность голубого, однако сейчас ученые установили, что отличия связаны с тем, как радужка с низким содержанием меланина взаимодействует со светом.

Стоит отметить, что черный - это не цвет глаз. Некоторые глаза могут выглядеть черными, но на самом деле они темно-карие или имеют большие зрачки.

Что отвечает за цвет глаз

Цвет глаз определяется комбинацией генов, влияющих на пигментацию радужной оболочки. Это делает каждый оттенок уникальным, создавая неповторимую цветовую гамму среди людей.

Гены, связанные с образованием пигментов – меланина, эумеланина и феомеланина - диктуют цвет кожи, волос и глаз. А цвет глаз отражает уникальное сочетание и концентрацию пигментов в радужной оболочке.

Чем больше меланина - тем темнее цвет глаз, чем его меньше - тем светлее цвет. Различные типы меланина определяют цвет не только глаз, но и всего остального.

Эумеланин - это черно-коричневый пигмент, который отвечает за темные глаза, волосы и кожу.

Феомеланин - это желто-красный пигмент, который дает зеленые или янтарные глаза, рыжие волосы и веснушки.

Люди, живущие дальше от экватора, обычно имеют более светлые глаза и кожу. В теплых широтах ближе к экватору наиболее распространены темные глаза и кожа.

Цвет глаз и здоровья

Редкий цвет глаз или общий внешний вид может показаться особенным и характерным. Однако это может выходить за рамки внешнего вида, поскольку цвет глаз может быть связан с определенными преимуществами или проблемами для здоровья.

Одно из исследований показало, что женщины со светлыми глазами лучше выдерживают боль во время беременности, чем женщины с темными глазами.

Еще одно исследование показало, что люди с темными глазами могут иметь меньший риск потери слуха, не связанной с возрастом.

Более светлый цвет глаз связан с повышенным риском дегенерации желтого пятна, которое приводит к потере центрального поля зрения, а также глазной меланоме (рак в глазу или вокруг него).

Кроме того, цвет глаз может измениться во взрослом возрасте. Иногда это связано с определенными болезнями, приемом лекарства или травмой.

Например, если у человека не было серых глаз, но они стали сереть, то это может быть следствием катаракты и это - помутнение хрусталика глаза.

Коричневые веснушки могут появиться на радужной оболочке с возрастом, как правило, из-за воздействия солнца.

Гетерохромный иридоциклит Фукса может осветить цвет глаз и привести к серьезным проблемам со зрением.

Какой цвет глаз самый привлекательный

Опрос более 60 тысяч человек показал интересные результаты. Люди считают зеленый цвет самым привлекательным.