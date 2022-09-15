Користь цієї ягоди просто неймовірна: коли потрібно застосовувати калину і кому її категорично не можна
Калина, яку оспівують в українських піснях, є потужним засобом від різних захворювань. У ній міститься величезна кількість вітаміну С, А та Е. Цю ягоду з давніх часів застосовують в народній медицині - згадка калини зустрічається в травниках 16 століття.
Коли потрібно застосовувати калину і для кого вона протипоказана, розповіла терапевт Марія Вороненко.
Для лікування використовують кору калини, квітки та плоди. Квітки та кору беруть для настоянок і відварів, а ягоди їдять в чистому вигляді, перетирають з цукром або медом, варять сиропи, киселі та соки. Свіжий сік калини застосовують для шкірних захворювань.
Для чого застосовують калину:
- При застуді знижує температуру
- Служить відхаркувальну засобом при кашлі
- Для профілактики та лікування гіповітамінозу
- Для профілактики онкологічних захворювань
- Запобігає розвитку алергії
- Кору застосовують як сечогінний і кровоспинний засіб
- Знижує артеріальний тиск при гіпертонії
- Виводить з організму токсини
- Позитивно впливає на роботу печінки
- Заспокоює нервову систему
- Нормалізує травлення
- Зміцнює серцевий м'яз і судини серця
- Знижує рівень холестерину в крові
- Нормалізує пульс при аритмії
Кому калина може нашкодити
Як зазначає фахівець, при всіх корисних якостях Калини, у неї є і протипоказання. Наприклад, її не можна вживати вагітним.
Річ у тому, що калина викликає стимуляцію скорочень матки, а це може привести до викидня. А ще калина сприяє виробленню червоних тілець в крові, і їх надлишок може завдати шкоди плоду.
Не можна вживати калину годуючим мамам, оскільки у малюків до трьох місяців є ризик отримати алергію на цю ягоду.
У калини є сечогінні властивості, тому не варто її вживати людям з енурезом або захворюваннями нирок.
Занадто часте вживання калини може спровокувати утворення тромбів, падіння артеріального тиску.
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