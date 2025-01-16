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Что есть на ужин украинцам, чтобы худеть и не быть голодными

Четверг 16 января 2025 17:20
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Что есть на ужин украинцам, чтобы худеть и не быть голодными Фото: Что украинцам есть на ужин (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Правильно подобранный ужин - залог не только эффективного похудения, но и хорошего самочувствия. Диетологи советуют обращать внимание на баланс белков, полезных жиров и медленных углеводов. Ужин должен быть легким, но сытным, чтобы избежать ночного голода и переедания.

Что именно надо есть украинцам, чтобы быть сытыми и худеть - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Основные принципы легкого ужина

Выбирайте белковые продукты - это может быть куриное филе, рыба, яйца, сыр или бобовые. Белок обеспечит долговременное чувство сытости и поможет восстановить мышцы.

Добавляйте овощи - они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению, и минимум калорий. Идеальный вариант - салаты, тушеные или запеченные овощи.

Избегайте быстрых углеводов - сладости, выпечка и белый хлеб вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, что может мешать процессу похудения.

Контролируйте размер порций - на ужин достаточно 300-400 граммов пищи.

Ужинайтеза 2-3 часа до сна - это позволит организму переварить пищу до отдыха.

Примеры идеального ужина

Запеченная рыба с овощами. Рыба - источник полезных жиров Омега-3, а овощи обеспечат организм клетчаткой.

Овощной салат с куриным филе. Добавьте немного оливкового масла или сока лимона для заправки.

Тушеные овощи с бобовыми (нут, чечевица). Это отличный источник растительного белка.

Омлет с зеленью или творог с ягодами и ложкой меда - вариант для тех, кто хочет легкий и быстрый прием пищи.

Крем-суп из брокколи или тыквы. Низкокалорийно, полезно и вкусно.

Что пить на ужин?

Идеальный вариант - чистая вода, зеленый или травяной чай. Ужин лучше не сочетать с соками или другими напитками, которые содержат сахар.

Что избегать на ужин?

  • Жирных, жареных продуктов.
  • Быстрых углеводов (сладостей, макарон из белой муки).
  • Кофеиновых напитков, которые могут помешать заснуть.

Следуя этим рекомендациям, украинцы смогут достичь своих целей в похудении, оставаясь сытыми и энергичными.

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В материале использованы источники - Facebook-страница тренера Виктора Мандяка, Facebook-страница диетолога Оксаны Скиталинской, МОЗ.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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