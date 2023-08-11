Назван продукт, который можно и полезно есть на ночь

Все мы неоднократно слышали о лечебных свойствах меда. Однако мало кто знает, что этот продукт можно съесть на ночь и не только не прибавить в весе, а получить много пользы для организма.

Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Почему мед полезно есть на ночь?

Улучшение сна

По словам нутрициолога, мед - это естественное успокоительное. Он способствует выработке мелатонина, который положительно влияет на качество сна. Эксперт утверждает, что 1 ч. л. меда на ночь - залог хорошего ночного отдыха.

Мед сжигает жир

Ночью лучше работают механизмы по сжиганию жира. Жиросжигающие свойства меда способствуют ускорению обмена веществ, что помогает снизить вес.

Мед помогает печени

Этот продукт также помогает печени выводить токсины, что оказывает положительное влияние на работу организма. К тому же мед укрепляет иммунитет, что поможет предотвратить разные болезни.

Продукт также полезно употреблять утром

Эксперт отмечает, если выпьете воду с медом утром, то будете чувствовать заряд бодрости. Также можно приготовить полезную смесь на ночь: очистите чеснок, нарежьте его на мелкие части, залейте медом. Принимайте по 1 ч. л. каждый день.

Полезные свойства меда

Основные полезные свойства меда - его антибактериальное, противогрибковое и антивирусное действия. Этот продукт содержит много калия, способствующего укреплению иммунитета. Также мед богат железом и медью, которые нормализуют уровень гемоглобина в крови. Кроме того, его очень часто используют в косметологии, в производстве линеек по уходу за лицом.