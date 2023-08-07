Какие продукты нужно есть в августе, чтобы извлечь максимум пользы

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Тем более сезонные продукты считаются самыми полезными, так как они меньше подвергаются обработке.

О том, какие продукты нужно включить в рацион сейчас, рассказала эндокринолог Олеся Пидмурняк в своем Instagram.

Арбуз

Эта крупная ягода является источником витамина А и С, магния и калия и клетчатки, которые помогают бороться со стрессом, улучшают сон и работу сердца. К тому же арбуз богат бета-каротином и ликопином, которые снижают вероятность развития различных заболеваний.

Инжир

Инжир богат клетчаткой, медью, витамином В6 и калием. Также содержит антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и предотвращают различные заболевания.

Кукуруза

Эта зерновая культура содержит фолиевую кислоту, которая важна для женщин, планирующих материнство. Кроме того, кукуруза богата витаминами В3 и В6, положительно влияющими на работу нервной системы. Также содержит антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, поддерживающие остроту зрения.

Яблоки

Яблоки содержат витамины С, В1, В2, Р и Е. Также этот фрукт богат клетчаткой, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Баклажан

Баклажан содержит большое количество калия, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов, также помогают уменьшить отеки. К тому же этот овощ полезен тем, кто болеет атеросклерозом, поскольку грубые волокна баклажана выводят из организма токсины, после чего снижается уровень "плохого" холестерина в крови.