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Названы виды хлеба, которые наиболее полезны для здоровья

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Вторник 01 августа 2023 14:41
Названы виды хлеба, которые наиболее полезны для здоровья Какой хлеб самый полезный для здоровья (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Хлеб входит в ежедневный рацион каждого украинца. Однако немногие из нас задумываются насколько этот продукт питательный и какой из его видов самый полезный.

Об этом пишет нутрициолог Юлия Романчук в своем Instagram.

Цельнозерновой хлеб

Такой вид хлеба содержит клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Этот продукт оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Гречневый хлеб

Этот хлеб содержит множество белка, витаминов группы В, железо, магний и фосфор. Также он имеет низкий гликемический индекс и тоже оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Хлеб на закваске

Продукт способствует лучшему перевариванию пищи. К тому же, ферментация на закваске облегчает усвоение минералов, таких как железо, цинк, магний, белка и углеводов. Также он отлично подходит для тех, у кого непереносимость глютена.

Польза хлеба для здоровья

Хлеб содержит углеводы, являющиеся основным источником энергии для организма. К тому же этот продукт содержит витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и других процессов в организме.

Хлеб, изготовленный из цельного зерна, богат пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшению пищеварения и предотвращают запоры.

Также может обеспечить ощущение сытости и помочь избежать перекусов высококалорийными продуктами.

Регулярное потребление хлеба из целого зерна уменьшает риск развития хронических заболеваний таких как рак и диабет.

Кроме того, этот продукт играет немаловажную роль во многих культурах и традициях. Он является символом объединения и гостеприимства, что способствует взаимопониманию и чувству общности.

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