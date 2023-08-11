Названо продукт, який можна та корисно їсти на ніч

Всі ми неодноразово чули про лікувальні властивості меду. Однак мало хто знає, що цей продукт можна з'їсти на ніч і не лише не набрати вагу, а отримати багато користі для організму.

Про це розповіла нутриціолог Віра Курин в своєму Instagram.

Чому мед корисно їсти на ніч?

Покращення сну

За словами нутриціолога, мед - це природнє заспокійливе. Він сприяє виробленню мелатоніну, який позитивно впливає на якість сну. Експертка стверджує, що 1 ч. л. меду на ніч - запорука хорошого нічного відпочинку.

Мед спалює жир

Вночі краще працюють механізми зі спалювання жиру. Жироспалюючі властивості меду сприяють прискоренню обміну речовин, що допомагає знизити вагу.

Мед допомагає печінці

Цей продукт також допомагає печінці виводити токсини, що позитивно впливає на роботу організму. До того ж мед зміцнює імунітет, що допоможе запобігти різним хворобам.

Продукт також корисно вживати зранку

Експертка зазначає, якщо вип'єте воду з медом вранці, то будете відчувати заряд бадьорості. Також можна приготувати корисну суміш на ніч: очистіть часник, наріжте його на дрібні частини, залийте медом. Приймайте по 1 ч. л. щодня.

Корисні властивості меду

Основні корисні властивості меду - його антибактеріальна, протигрибкова та антивірусна дії. Цей продукт містить багато калію, який сприяє зміцненню імунітету. Також мед багатий на залізо та мідь, які нормалізують рівень гемоглобіну в крові. Крім того, його дуже часто використовують в косметології, у виробництві лінійок по догляду за обличчям.