Можно ли детям ездить на переднем сиденье в авто: что должны знать все родители

Безопасность ребенка во время поездок на автомобиле - важная задача для родителей. Существует ряд правил, которые объясняют, как можно перевозить ребенка в авто и может ли он находиться на переднем сиденье во время поездки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Правоохранители отмечают, что риск травм при аварии или резком торможении уменьшают детские удерживающие системы. В их перечень входят автокресла, бустеры или автолюльки, если нужно перевозить младенца. Согласно правилам, детей ростом до 150 см родители должны перевозить в этих системах на любом сиденье, кроме переднего ряда. В то же время детей до 3 лет можно перевозить на переднем сиденье, если автокресло установлено против направления движения и отключена фронтальная подушка безопасности.