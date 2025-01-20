Три необычных признака на руках, которые указывают на проблемы с печенью

Печень является важнейшим органом, который выполняет многие функции в организме. На руках могут появиться необычные признаки, свидетельствующие о заболевании печени, поэтому важно вовремя их распознать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland clinic .

Что вредит печени

Даже небольшая доза алкоголя способна навредить здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на пределе своих возможностей.

Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган.

Симптомы, которые указывают на проблемы с печенью, могут проявляться не сразу. В частности, вы можете начать замечать признаки, когда функция вашей печени начинает снижаться.

Одним из первых побочных эффектов снижения функции печени является остановка желчеоттока в желчных путях. Это означает, что печень больше не производит и не доставляет желчь эффективно в тонкий кишечник.

Это может привести к таким признакам, как:

желтуха (желтый оттенок белков глаз и кожи)

темная моча

трудности с пищеварением, особенно с жирами

потеря веса и мышц

легкая мозговая недостаточность

Но когда болезнь печени прогрессирует, это может повлиять на ваш кровоток, гормоны и состояние питания. Это может проявляться по-разному и в частности можно увидеть признаки на коже и ногтях.

Три симптома, которые появляются на руках

Бугорки на ногтях

При проблемах с печенью ногти будут выглядеть шире, похожими на губку или появятся бугорки. Часто все начинается с большого и указательного пальцев, а затем распространяется на другие ногти.

Это может быть вызвано циррозом - серьезным рубцовым повреждением печени. Считается, что это потому, что цирроз печени может вызвать увеличение кровотока в пальцах, что расширяет вены.

Красные ладони

Красные пятна на ногтях могут быть признаками цирроза печени. Ладони также могут быть теплыми и почти горячими.

Около 23% людей с циррозом печени испытывают этот симптом, который в медицине называют ладонной эритемой.

Половина ногтя становится белой

При заболевании печени большая часть ногтя на руке или ноге становится белой, как матовое стекло. К тому же такие люди не имеют формы полумесяца возле кутикулы.

Другие симптомы заболевания печени, которые могут возникать на коже, включают: