Три необычных признака на руках, которые указывают на проблемы с печенью
Печень является важнейшим органом, который выполняет многие функции в организме. На руках могут появиться необычные признаки, свидетельствующие о заболевании печени, поэтому важно вовремя их распознать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland clinic.
Что вредит печени
Даже небольшая доза алкоголя способна навредить здоровью, поскольку в печени накапливается жир. Этот орган помогает "расщеплять" алкогольные напитки, а его чрезмерное употребление приводит к тому, что печень работает на пределе своих возможностей.
Ученые доказали, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на работу печени. Также снеки с рафинированными углеводами, кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы перегружают внутренний орган.
Симптомы, которые указывают на проблемы с печенью, могут проявляться не сразу. В частности, вы можете начать замечать признаки, когда функция вашей печени начинает снижаться.
Одним из первых побочных эффектов снижения функции печени является остановка желчеоттока в желчных путях. Это означает, что печень больше не производит и не доставляет желчь эффективно в тонкий кишечник.
Это может привести к таким признакам, как:
- желтуха (желтый оттенок белков глаз и кожи)
- темная моча
- трудности с пищеварением, особенно с жирами
- потеря веса и мышц
- легкая мозговая недостаточность
Но когда болезнь печени прогрессирует, это может повлиять на ваш кровоток, гормоны и состояние питания. Это может проявляться по-разному и в частности можно увидеть признаки на коже и ногтях.
Три симптома, которые появляются на руках
Бугорки на ногтях
При проблемах с печенью ногти будут выглядеть шире, похожими на губку или появятся бугорки. Часто все начинается с большого и указательного пальцев, а затем распространяется на другие ногти.
Это может быть вызвано циррозом - серьезным рубцовым повреждением печени. Считается, что это потому, что цирроз печени может вызвать увеличение кровотока в пальцах, что расширяет вены.
Красные ладони
Красные пятна на ногтях могут быть признаками цирроза печени. Ладони также могут быть теплыми и почти горячими.
Около 23% людей с циррозом печени испытывают этот симптом, который в медицине называют ладонной эритемой.
Половина ногтя становится белой
При заболевании печени большая часть ногтя на руке или ноге становится белой, как матовое стекло. К тому же такие люди не имеют формы полумесяца возле кутикулы.
Другие симптомы заболевания печени, которые могут возникать на коже, включают:
- крошечные красные точки на коже (петехии)
- маленькие желтые бугорки жира на коже или веках
- легкое кровотечение и синяки
- зуд кожи
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