Названы породы кошек, которые притягивают счастье и удачу в дом

Сиамская кошка

Такие породы считаются подлинным оберегом. Голубые глаза сиамцев выглядят бездонными, так что смотреть в них можно на самом деле бесконечно. С давних пор считается, что сиамцы притягивают удачу в дом.

Кроме того, они долгожители, поэтому многие верят, что они продлевают жизнь и своим владельцам.

Сиамская кошка (фото: Freepik)

Као-мани

Первое упоминание об этой породе было еще в 13 веке. Древняя порода кошек као-мани является талисманом удачи и особенно ценится в Таиланде.

Местные жители считали животное достоянием нации и магнитом богатства. Раньше их могли себе позволить только члены императорской семьи. Вся причина в белом цвете шерсти и разноцветных глазах животного.

Као-мани (фото: wikipedia)

Тайская

Эта порода похожа на сиамскую, но есть разница в пропорциях тела и характере. К примеру, уши тайцев имеют закругленные кончики, небольшие по размеру и смотрятся достаточно пропорционально. У сиамской породы ушки большие, широкие, с острыми кончиками.

Представители этой породы кошек мощно притягивают удачу и благополучие. Обычно кошка привязывается к самому авторитетному и сильному члену семьи. Она дарит ему успех в делах и приверженность окружению.

Тайская кошка (фото: wikipedia)

Японский бобтейл

Японский бобтейл считается символом счастья. Животное обладает очень коротким хвостиком. Японцы очень трепетно относятся к представителям этой породы кошек.

Они их берегут и уважают, поскольку эти животные притягивают в дом счастье, благополучие и удачу.

Кошка, не имеющая породы

Восточная философия оперирует таковой концепцией как карма. Приютить бездомного котика или его спасти от улицы - хорошо влияет на карму. Вы дарите животному теплый дом, заботу и свою любовь, а он приносит вам счастье и удачу.

Кот без породы (фото: freepik)