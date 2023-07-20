Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселю

Сіамська кішка

Такі породи вважаються справжнім оберегом. Блакитні очі сіамців виглядають бездонними, тож дивитись у них можна насправді нескінченно. З давніх-давен вважається, що сіамці притягують удачу в дім.

Крім того, вони є довгожителями, тому багато хто вірить, що вони подовжують життя і своїм власникам.

Сіамська кішка (фото: Freepik)

Као-мані

Перша згадка про цю породу була ще у 13 столітті. Стародавня порода кішок као-мані є талісманом удачі та особливо цінується в Таїланді.

Місцеві жителі вважали тварину надбанням нації та магнітом багатства. Раніше їх могли собі дозволити тільки члени імператорської сім'ї. Вся причина в білосніжному кольорі шерсті та різнокольорових очах тваринки.

Као-мані (фото: wikipedia)

Тайська

Ця порода схожа на сіамську, але є різниця в пропорціях тіла та характері. Наприклад, вуха тайців мають закруглені кінчики, невеликі за розміром і виглядають досить пропорційно. У сіамської породи вушка великі, широкі, з гострими кінчиками.

Представники цієї породи кішок потужно притягують успіх і благополуччя. Зазвичай кішка прив'язується до самого авторитетного і сильного члена сім'ї. Вона дарує йому успіх у справах і прихильність оточення.

Тайська кішка (фото: wikipedia)

Японський бобтейл

Японський бобтейл вважається символом щастя. Тваринка володіє дуже коротким хвостиком. Японці дуже трепетно ставляться до представників цієї породи кішок.

Вони їх бережуть і шанують, оскільки ці тварини притягують у дім щастя, благополуччя та удачу.

Кішка, що не має породи

Східна філософія оперує такою концепцією, як карма. Притулок бездомного котика чи його порятунок з вулиці - це добре впливає на карму. Ви даруєте тваринці теплий дім, турботу та свою любов, а вона приносить вам щастя та удачу.

Кіт без породи (фото:freepik)