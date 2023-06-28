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Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожными

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Среда 28 июня 2023 21:01
Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожными Какие породы собак считаются опасными (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Собаки относятся к любимым домашним животным. Однако есть породы, которые более опасны, чем другие и могут навредить человеку.

О том, какие породы собак считаются самыми опасными, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Питбуль

Эта порода считается самой опасной. К тому же плохо поддается дрессировке. Очень сильный, с чрезвычайно развитой челюстью, его можно научить убивать как в собачьих боях, так и защищать территорию или дом.

С другой стороны, если его научить нападать на человека, он будет атаковать все, что движется как человек. К сожалению, когда люди испытывают страх, они убегают и потому в глазах четырехлапого становятся добычей.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиПитбуль (фото: Freepik)

Ротвейлер

Эта собака чрезвычайно яростная и действительно страшная. 2000 лет назад ротвейлеры находились на службе в римской армии и сражались вместе с легионерами.

Есть чрезвычайно послушные собаки этой породы, которые любят своего хозяина, но если им придется защищать кого-нибудь из окружающих или дом, они без раздумий нападут.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиРотвейлер (фото: petsi)

Чау-чау

Чау-чау - отличная сторожевая собака. При этом она не любит посторонних и не доверяет незнакомцам. Особенно не по душе им чрезмерная любвеобильность чужих. Если животному не понравится настойчивое желание постороннего человека поиграть, пес может и напасть.

Также эта собака, когда сильно разозлится, кусает своего хозяина. Порода тяжело поддается дрессировке.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиЧау Чау (фото: petsi)

Акита-ину

Акита-ину считается суровой собакой, она не любит разные раздражители и детские проделки. Также очень часто животное плохо относится к посторонним, поэтому нужно быть очень аккуратным.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиАкита-ину (фото: wikipedia)

Доберман

Четырехлапые такой породы - это ласковые животные и верные защитники. Также имеют хорошее чувство и обоняние. Эти собачки опасны только тем, кто угрожает их близким.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиДоберман (фото: freepik)

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка известна своим умом, очень часто эта порода служит в полиции. Это животное, которое всегда ищет свой дом и свою семью.

Пес охраняет весь дом и любит заботиться о своих хозяевах. Однако немецкие овчарки бывают злые, но только потому, что они подверглись жестокому обращению, научены их владельцем атаковать или просто потому, что они голодны.

Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожнымиНемецкая овчарка (фото: freepik)

Раньше мы писали о том, почему нельзя разрешать собакам высовывать голову из окна машины.

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