Названа опасность алюминиевой фольги, которую мало кто осознает
Алюминиевая фольга очень популярна и кажется наиболее здоровым и безопасным продуктом, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами. Действительно ли это так?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Obet рассказывает об опасности фольги при приготовлении пищи.
Стоит ли использовать фольгу?
Алюминиевая фольга вездесуща на наших кухнях. Мы используем ее для упаковки бутербродов, гриля и хранения пищи. Многие люди не представляют своей повседневной жизни без нее. А между тем это может представлять для нас угрозу.
Польский врач Александра Рутковская отмечает, что алюминиевую фольгу можно безопасно использовать для упаковки сухих продуктов.
Проблема возникает, когда мы заворачиваем в фольгу продукты, содержащие кислые ингредиенты, например помидоры или лимоны. Кислый pH может привести к выделению соединений алюминия, которые затем попадают в пищу.
Накопление соединений алюминия в организме опасно, поскольку может привести к расстройствам и повреждениям органов, в частности почек и нервной системы. Особенно уязвимы маленькие дети и беременные женщины.
Доктор Рутковская советует вместо алюминиевой фольги выбирать бумажные пакеты или бумагу для завтрака без дополнительного покрытия.
Другим вариантом является использование хлопчатобумажной ткани, смоченной воском, известной как восковая пленка, которая безопасна и эффективна для сохранения пищи.
Вас может заинтересовать
- Названы худшие фрукты, которые продают в супермаркетах весной
- Худшие полуфабрикаты, от которых надо отказаться раз и навсегда
- Назван худший продукт в отделе "бакалея", который лучше не покупать
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.