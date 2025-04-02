Названа опасность алюминиевой фольги, которую мало кто осознает

Алюминиевая фольга очень популярна и кажется наиболее здоровым и безопасным продуктом, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами. Действительно ли это так?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Obet рассказывает об опасности фольги при приготовлении пищи.

Стоит ли использовать фольгу?

Алюминиевая фольга вездесуща на наших кухнях. Мы используем ее для упаковки бутербродов, гриля и хранения пищи. Многие люди не представляют своей повседневной жизни без нее. А между тем это может представлять для нас угрозу.

Польский врач Александра Рутковская отмечает, что алюминиевую фольгу можно безопасно использовать для упаковки сухих продуктов.

Проблема возникает, когда мы заворачиваем в фольгу продукты, содержащие кислые ингредиенты, например помидоры или лимоны. Кислый pH может привести к выделению соединений алюминия, которые затем попадают в пищу.

Накопление соединений алюминия в организме опасно, поскольку может привести к расстройствам и повреждениям органов, в частности почек и нервной системы. Особенно уязвимы маленькие дети и беременные женщины.

Доктор Рутковская советует вместо алюминиевой фольги выбирать бумажные пакеты или бумагу для завтрака без дополнительного покрытия.

Другим вариантом является использование хлопчатобумажной ткани, смоченной воском, известной как восковая пленка, которая безопасна и эффективна для сохранения пищи.